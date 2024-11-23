謝宜容夫妻財力雄厚！尪擁新北「2大精密公司」　存款高達8位數

▲謝宜容被控霸凌致員工輕生，家族背景遭起底。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容遭控霸凌，導致員工不堪壓力走絕路，風波愈演愈烈，相關背景被攤在檯面上。不僅娘家位於雲林的知名醬油廠被起底，老公一共投資3家精密公司，夫妻倆在監察院財產申報紀錄中，顯示共有存款約有1157萬元。

謝宜容的家族是雲林的望族，老公則是高科技產業的上游供應商，在台灣跟海外有多家工廠，財力雄厚，目前在新北市有多家精密儀器公司，長期和政治人物高層有一定的交情和往來。

▲謝宜容老公是高科技產業的上游供應商。（圖／翻攝自YouTube）

據《華視新聞》報導，謝宜容的老公一共投資3間精密工業公司，2間掛名公司代表人，登記地點在同一處，一間職稱則為董事，是其中的大股東，而這3間皆位於新北市樹林區。

深入追查監察院財產申報，謝宜容夫妻的共同存款約1157萬，有價證券大約62萬元，老公名下事業投資剛好有3筆，與登記公司名稱吻合，總價值570萬元。

台北市議員江怡臻指出，網傳言謝宜容的老公是從事高科技業，也的確聽說在樹林有幾間公司，「從媒體消息上得知工廠還有在運作的」。附近鄰居向《鏡週刊》透露，很少看到謝宜容的老公，但見面都會打招呼，「他很喜歡做生意，我知道他們這裡有2、3家工廠」。

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