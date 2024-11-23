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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／街頭出身最年輕勞長　洪申翰當救火隊「有功無賞打破要賠」

▲▼立委洪申翰出席民進黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部長何佩珊因勞發署員工遭霸凌輕生事件請辭獲准，由綠委洪申翰接任部長一職，年僅40歲的洪也成為史上最年輕的勞動部長，然而，外界對此人事褒貶不一，有民團肯定其立委表現但憂心換位置換腦袋、雇主協會則發「哀悼文」痛批。從街頭到國會再到公部門，不到10年，「最窮立委」洪申翰政治生涯已轉數個彎，尚無行政經驗的他，此次擔任救火隊能否為勞動部成功止血，外界都在關注。

上任就要處理霸凌案難題

對於洪申瀚出任勞動部長，行政院昨是這樣說的，「洪申翰出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力。」

然而上述這些特質，何佩珊何嘗沒有呢？何同樣工運起家，更長年在黨團總召柯建銘身旁擔任助理，何剛接任勞動部長時，被認為熟稔勞工議題、議事操作經驗豐富，黨內風評不差、在野黨也鮮有惡評，此次處理霸凌案卻荒腔走板，即便整起事件並非在其任內發生，但離譜調查報告及後續決斷讓外界炸鍋，綠營對何的能力更是瞠目結舌，砲轟勞動部力道不輸在野，綠委林淑芬也坦言何佩珊確實「跌破她眼鏡」。

處理罷免案過程中，何佩珊面對朝野立委輪番砲轟下情緒潰堤，不只備詢時激動落淚更數度喊著請辭，且辭意甚堅，政院先是決定，由勞動部常務次長陳明仁暫時代理，但不到24小時內便敲定由洪申翰「救火」，洪申翰過去並無任何政務歷練，匆促上任，不僅要面臨外界非議，馬上有難題等著他。

回顧此次霸凌案，洪申瀚在13日中常會中就曾預先示警問題嚴重性，但相關爭議仍如野火燎原，如今他真的要跳下場擔任拆彈工作，卓榮泰也隨即交付了三大任務，第一，穩定勞動部內部同仁的工作情緒；第二，健全一個友善合理的職場；第三，提出符合產業與人民的完整勞工政策。洪申翰上任後，率先要面對的就是霸凌案，且藍營下周已經預計提案成立真相調查委員會，洪如何妥適處理、善後，短時間內就要見真章，究竟是騾子是馬，拉出來遛一下便知。

街頭出身與公民團體交好

回顧洪申翰從政生涯，洪自環團綠色公民行動聯盟出身，街頭運動中都可以看到他的身影，2016年，時任閣揆林全為民間電力供需調查就約見民間環保人士，洪是其中一員，更曾擔任行政院能源及減碳辦公室專員，2020年在卓榮泰推薦下，洪申翰成為綠營不分區立委，洪申翰上任後持續關注環保、氣候等議題，因與不少公民團體交好，他也積極推動勞工、社福、弱勢議題。

洪申翰積極推動弱勢關懷議題，包含拾荒者、警消醫護加班餘數併計、改善差勤系統等，還曾因協助弱勢勞工遭廠商提告，2024選戰期間，就有許多民團、勞團及環團連署推薦洪申翰繼續擔任不分區立委。

最赤貧立委還曾被藍委關心經濟狀況

而洪申翰最廣為人知的就是其「最赤貧立委」外號，財產申報僅存款61萬元、一張保單、一輛機車，至今名下無車無房，當時他受訪時幽默自嘲「我的心靈很富有」。洪個性溫厚、黨內人緣佳，也與不少在野黨立委有私交，還有藍營立委曾當面關心「你當立委那麼久了怎麼那麼窮？」洪申翰長期擔任黨團幹部，為黨的政策辯護，更常到色彩較為親藍的政論節目激烈交鋒，他被視為綠營重要年輕世代，卻也因站在攻防第一線讓外界對其毀譽參半。

對此次就任，勞團也是褒貶不一，雇主協會就發「哀悼文」，認為行政院的人事令只會把勞動部改成「外勞部」，批評洪申翰只顧外籍看護權益，不重視台灣弱勢雇主家庭，將造成更多的長照悲歌。而台灣國際勞工協會、工陣等團體則持觀望態度，肯定其擔任立委時推動移工、弱勢議題，但也憂心換了位置換了腦袋。

從街頭到國會再到政院團隊，不到十年，洪申翰上任勞動部長，但卻是在亂局中擔任救火隊，黨團幹事長綠委吳思瑤今就透露，洪在22日晚間打電話給她，開頭就說，「跟妳說一個壞消息，我要接勞動部長了。」吳說她倒抽一口氣，久久不語。

也許如吳所述，這是黨團幹事長與副幹事長之間才懂的感受，但是對洪申瀚而言，不管是不是壞消息，他也不希望外界恭喜他，畢竟下週一上任第一天起，他就要戰戰兢兢、如履薄冰，此次往火坑跳，「有功無賞，打破要賠」， 他要如何收拾殘局，不啻是嚴厲考驗。

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