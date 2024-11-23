王義川將遞補不分區席位　綠黨團交辦3任務：直面黃國昌

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工遭霸凌輕生事件延燒，外界矛頭指向前分署長謝宜容，勞動部長何佩珊為此請辭，綠委洪申翰將接任勞動部長，其不分區懸缺將由下一順位的政策會執行長王義川遞補。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）受訪時表示，王義川之後要幹很多苦力，四點來議場排隊、直面民眾黨團總召黃國昌等等。民進黨秘書長林右昌則指出，相信王義川可以發揮貢獻。

吳思瑤表示，洪申翰是最稱職副幹事長，要幹很多苦力，自己昨天群組就傳給王義川，以後四點要來議場排隊、第一面對黃國昌還要替她分憂解勞，王義川要加倍奉還。

至於王義川是否可能出任黨團幹部？吳思瑤表示，黨團幹部派任有相關規定，稍晚會跟總召商量，王義川不只擔任過地方官員也是政策會執行長，王義川都有列席黨團會議，每次的議事攻防他都熟悉也有掌握 他是超強戰力，但苦力還是要幹。

對於王義川將遞補不分區立委席位，民進黨秘書長林右昌表示，王義川用非常淺顯易懂的語言，把現在發生的時事議題、非常艱澀的法律課題，讓民眾了解清楚。相信王進入立法院後，一定可以扮演非常好的議題攻防，幫執政黨在法律、立法相關程序，都可以發揮很大的貢獻。

林右昌指出，特別是立法院包括選罷法、財劃法，說實在都非常艱澀，如何讓社會大眾更清楚，這關乎每個人權益，讓大家關注立法院民進黨團為大家、台灣社會守護什麼，王義川一定有很好的發揮。