快訊／接任勞動部長「救火」　洪申翰：這是不能失敗的任務

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

因勞動部勞發署北分署員工遭霸凌輕生事件延燒，外界矛頭指向前分署長謝宜容，勞動部長何佩珊為此請辭，昨政院公布綠委洪申翰將接任勞動部長。洪申翰今（23日）首度回應說，謝謝行政院的邀請，自己心裡也明白，這份邀請的背後是沈重的期待，當下是勞動部非常艱困的時刻。必須重拾社會的信任，更需凝聚部內同仁這段時間低落的士氣，這是一個不能失敗的任務，自己接下了就會全力以赴。

剛過40歲生日不久的洪申翰是民進黨內年輕世代，而因財產申報無車無房、存款不到百萬，就任以來蟬聯最赤貧立委封號至今。洪深耕勞工、環保等議題，與勞團、環團相熟，在過去也多次被點名可能接任環境部等部會閣員。而行政院昨證實洪申翰將接任勞動部長。

洪申翰表示，謝謝行政院的邀請，自己心裡也明白，這份邀請的背後，是沈重的期待。因為於內、於外，這個當下，都是勞動部非常艱困的時刻。除了必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內同仁這段時間低落的士氣。而這也是一體兩面的事。

洪申翰坦言，自己很清楚，這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務。但既然接下了，我就會全力以赴。只有兩天的時間從立委工作轉換身份，然後接下來，就要用新的身份，來承擔必須作出改變的責任，「請不用對我說恭喜。我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

