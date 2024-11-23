大量落石畫面曝光！中橫華祿溪路段坍方阻斷　預計今午搶通　

▲台8線145.3k華祿溪路段上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線145.3k華祿溪路段，昨(22日)上午上邊坡坍方落石，大量土石阻斷交通，預計今天中午12時搶通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，坍方範圍約35公尺長，坍方土石量約3,000立方公尺，坍方後除立即派員前往搶修外，同時於災點遠、近端管制，並於聯外道路沿線電子資訊看板（CMS）公布阻斷訊息，避免用路人持續進入災害路段。

搶修現場因邊坡仍持續發生坍方落石，且雨、霧天候視線欠佳，搶修人員、機械於現場持續警戒守視，工程人員待命持續進行搶修。

▲坍方範圍約35公尺長，坍方土石量約3,000立方公尺。

原台8線關原至天祥（114.6k~167.4k）及天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）因應0403震災及康芮風災過後「每日08:00~09:00、12:00~13:00、16:00~17:30三次放行及17:30~18:30只出不進，18:30~翌日08:00夜間封閉」之管制措施，原則照常實施，本次災害阻斷期間須暫時封閉台8線慈恩至華祿溪(131.5k~145.8k)路段。

公路局呼籲用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。