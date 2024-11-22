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中橫華祿溪段嚴重坍方！持續落石+雨霧阻搶修　估11／23中午搶通

▲▼ 中橫公路台8線145.3k華祿溪路段發生落石坍方，交通中斷。（圖／翻攝自工務局網站）

▲中橫公路台8線145.3k華祿溪路段發生落石坍方，交通中斷。（圖／翻攝自工務局網站，下同）

記者黃資真／花蓮報導

中橫公路台8線145.3k華祿溪路段今(22日)上午上邊坡發生坍方落石，大量土石阻斷交通，工務段人員到場搶修，惟因落石不斷，現場人員待狀況稍緩後即進行搶修，預計23日中午12時搶通。

公路局說明，此次落石坍方範圍約35公尺長，坍方土石量約3,000立方公尺，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段獲報立即派員前往搶修外，同時於災點遠、近端管制，並於聯外道路沿線電子資訊看板(CMS)公布阻斷訊息，避免用路人持續進入災害路段。

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搶修現場因邊坡仍持續發生坍方落石，且雨、霧天候視線欠佳，搶修人員、機械於現場持續警戒守視，待落石稍緩隨即進行搶修，預計明天中午12時搶通。

▲▼ 中橫公路台8線145.3k華祿溪路段發生落石坍方，交通中斷。（圖／翻攝自工務局網站）

原台8線關原至天祥(114.6k~167.4k)及天祥至太魯閣(167.7k~184.5k)因應0403震災及康芮風災過後「每日08:00~09:00、12:00~13:00、16:00~17:30三次放行及17:30~18:30只出不進，18:30~翌日08:00夜間封閉」之管制措施，原則照常實施，惟本次災害阻斷期間須暫時封閉台8線慈恩至華祿溪(131.5k~145.8k)路段。

公路局籲請用路人，山區道路地震、颱風過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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