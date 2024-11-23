　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄「新版和平方案」領土歸屬曝光！禁烏加北約　換聯合國五常保護

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯新版和平條件曝光，禁烏加入北約，換聯合國五常保護。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統當選人川普選前曾表示，正式上任後會盡快推動俄烏和談，結束至今已經1000多天的俄烏戰爭。對此，一名俄羅斯知情人士表示，俄羅斯總統普丁願意與川普討論停火協議，但不會在領土問題上做出任何「重大讓步」，且堅持要求烏克蘭放棄加入北約，但允諾改由聯合國五常向烏克蘭提供保護。

根據陸媒《財聯社》引述俄媒報導，俄烏戰爭至今已經持續超過1000多天，隨著川普將在2025年1月重新入主白宮，這場戰爭可能迎來重大轉折，原因是他反對美國繼續向烏克蘭提供大規模援助，他在競選時亦多次宣稱他可以快速結束戰爭，不過他從未說明如何實現目標。

一名俄羅斯知情人士表示，普丁願意與川普討論停火協議，但在領土問題上不會做出重大讓步，他也點出普丁最新的和平方案與6月提出的和平方案差異，像是普丁在烏東地區就願意釋出一些談判空間，例如同意俄軍從哈爾科夫或尼古拉耶夫地區撤軍，不過克里米亞半島就是絕不能讓步的地方。

知情人士還說，除了領土主張外，俄羅斯還要求烏克蘭放棄加入北約，也不會容忍北約軍隊在烏克蘭境內駐軍，且還可能要求烏克蘭在其他方面做出讓步，包含限制烏克蘭軍隊規模、承諾不會限制境內人民使用俄語。

至於烏克蘭安全將如何保障。知情人士指出，俄羅斯提出了一個方案，就是烏克蘭承諾永久中立，以換取聯合國安理會5大常任理事國（中國、美國、俄羅斯、英國和法國）提供的國際安全保障。

不過知情人士也強調，如果烏克蘭繼續使用歐美援助的遠程武器攻擊俄羅斯境內目標，可能會導致談判變得更加複雜，屆時俄羅斯的態度也可能會變得更加強硬。

報導也指出，美國《華爾街日報》11月曾曝光，川普團隊內部已提出了一項初步的和平方案，包含烏克蘭承諾至少20年內不加入北約，作為交換，美國將繼續向烏方提供大量武器。

根據這份被曝光的計畫，俄烏前線將基本鎖定，俄烏雙方將設立一個1200多公里的非軍事區，美國願意提供人員培訓和其他支持，但不會承擔維和職責，也不會同意美國資助的機構（例如聯合國）出動維和部隊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
牧秀悟滿貫砲救全隊！不敗日本再戰台灣　監督：展現團隊一致精神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄「新版和平方案」領土歸屬曝光！禁烏加北約　換聯合國五常保護

美媒曝：川普擬延攬華許任財長　再接聯準會主席

國際刑事法院戰爭罪「通緝納坦雅胡」　全球17國家、組織反應一次看

完成父親遺願！正妹YTR「爸爸骨灰混土裡」　種大麻跟媽媽一起吸

14歲少女遭性侵！　20歲偷渡男借住老闆家「趁機硬上他女兒」

援俄有功！北韓派兵「補償曝光」：加強首都平壤空防

誤丟「現值244億」比特幣！他想挖垃圾場找硬碟　遭拒怒討天價賠償

奪命伏特加！寮國假酒案狂燒「又1澳少女喪命」　累計6死

日AV女優赴港賣淫被捕！25歲「三上悠亞接班人」涉案　驚人價碼曝

川普效應？　華盛頓郵報「資深政治編輯」突然被解職

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

峮峮大螢幕

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

俄「新版和平方案」領土歸屬曝光！禁烏加北約　換聯合國五常保護

美媒曝：川普擬延攬華許任財長　再接聯準會主席

國際刑事法院戰爭罪「通緝納坦雅胡」　全球17國家、組織反應一次看

完成父親遺願！正妹YTR「爸爸骨灰混土裡」　種大麻跟媽媽一起吸

14歲少女遭性侵！　20歲偷渡男借住老闆家「趁機硬上他女兒」

援俄有功！北韓派兵「補償曝光」：加強首都平壤空防

誤丟「現值244億」比特幣！他想挖垃圾場找硬碟　遭拒怒討天價賠償

奪命伏特加！寮國假酒案狂燒「又1澳少女喪命」　累計6死

日AV女優赴港賣淫被捕！25歲「三上悠亞接班人」涉案　驚人價碼曝

川普效應？　華盛頓郵報「資深政治編輯」突然被解職

俄「新版和平方案」領土歸屬曝光！禁烏加北約　換聯合國五常保護

台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」老闆怒告網友　再賭1000萬做公益

金馬漏網／曾沛慈拍照到一半「肩帶滑出」　張榕容台上秒出手幫解圍

美媒曝：川普擬延攬華許任財長　再接聯準會主席

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝周圍人恐怖下場

「DIMOO WORLD x CASETiFY 」夢境奇幻樂園空降信義香堤廣場

高雄男找兄弟性侵爛醉女友！「謝謝很舒服」對話露餡了

打造洲際一期風電產業　高港攜手國產業者加速綠能轉型

華為計畫明年Q1量產新AI晶片　外媒曝因缺光刻機「良率僅20%」

勞動部霸凌案越查越模糊！王婉諭揭5大疑點：不是道歉就一筆勾消

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

國際熱門新聞

日本AV女優赴港賣淫被捕！　驚人價碼曝

納坦雅胡被通緝　全球17國家、組織反應

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

泰2少女遭男同學「強拍露點裸照」！

20歲男偷渡美國　硬上老闆14歲女兒

最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝

川普擬延攬華許任財長　再接聯準會主席

全球最高、最矮女性同框喝茶　驚奇畫面曝

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

俄新版和平方案　禁烏加北約換五常保護

誤丟244億比特幣　他想挖垃圾場遭拒

俄羅斯終極計畫曝！將烏克蘭「一分為三」

她把「爸爸骨灰混土裡」　種大麻和媽媽一起吸

更多熱門

相關新聞

北韓派兵赴俄「補償」曝：加強首都平壤空防

北韓派兵赴俄「補償」曝：加強首都平壤空防

北韓（朝鮮）從去年起便陸續提供俄羅斯導彈、彈藥等軍事裝備與武器，今年10月起更向俄羅斯派遣1萬人以上的精銳部隊。外界關注，北韓是否從俄國獲取更高階的軍事技術，協助彈道飛彈與軍事偵察衛星技術發展。對此，南韓總統辦公室高層透露，其實北韓獲得俄國提供的防空飛彈。

俄羅斯終極計畫曝！將烏克蘭「一分為三」

俄羅斯終極計畫曝！將烏克蘭「一分為三」

紐時：俄烏升級戰事　已現滑向核武衝突可能性

紐時：俄烏升級戰事　已現滑向核武衝突可能性

極音速中程飛彈　首次投入戰爭！

極音速中程飛彈　首次投入戰爭！

北韓高階軍官赴俄作戰重傷　遭烏軍飛彈空襲

北韓高階軍官赴俄作戰重傷　遭烏軍飛彈空襲

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

即／國1南下373K貨櫃車翻覆！全線封閉

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

機車男遭2大車夾擊頭扭90度　驚悚畫面曝光

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

台南麻豆今晚已8地震　當地人無奈：不用睡了

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

再戰中華　日監督：團隊一致精神

快訊／洪申翰接任勞動部長　不分區懸缺將由王義川遞補

快訊／台中男鬼切！6月大男嬰撞地無生命跡象送醫

即／北市大樓發生氣爆　警消救出80歲老婦人

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

TPBL宣布對譚傑處以「無限期停權」

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面