俄「新版和平方案」領土歸屬曝光！禁烏加北約　換聯合國五常保護

▲俄羅斯新版和平條件曝光，禁烏加入北約，換聯合國五常保護。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統當選人川普選前曾表示，正式上任後會盡快推動俄烏和談，結束至今已經1000多天的俄烏戰爭。對此，一名俄羅斯知情人士表示，俄羅斯總統普丁願意與川普討論停火協議，但不會在領土問題上做出任何「重大讓步」，且堅持要求烏克蘭放棄加入北約，但允諾改由聯合國五常向烏克蘭提供保護。

根據陸媒《財聯社》引述俄媒報導，俄烏戰爭至今已經持續超過1000多天，隨著川普將在2025年1月重新入主白宮，這場戰爭可能迎來重大轉折，原因是他反對美國繼續向烏克蘭提供大規模援助，他在競選時亦多次宣稱他可以快速結束戰爭，不過他從未說明如何實現目標。

一名俄羅斯知情人士表示，普丁願意與川普討論停火協議，但在領土問題上不會做出重大讓步，他也點出普丁最新的和平方案與6月提出的和平方案差異，像是普丁在烏東地區就願意釋出一些談判空間，例如同意俄軍從哈爾科夫或尼古拉耶夫地區撤軍，不過克里米亞半島就是絕不能讓步的地方。

知情人士還說，除了領土主張外，俄羅斯還要求烏克蘭放棄加入北約，也不會容忍北約軍隊在烏克蘭境內駐軍，且還可能要求烏克蘭在其他方面做出讓步，包含限制烏克蘭軍隊規模、承諾不會限制境內人民使用俄語。

至於烏克蘭安全將如何保障。知情人士指出，俄羅斯提出了一個方案，就是烏克蘭承諾永久中立，以換取聯合國安理會5大常任理事國（中國、美國、俄羅斯、英國和法國）提供的國際安全保障。

不過知情人士也強調，如果烏克蘭繼續使用歐美援助的遠程武器攻擊俄羅斯境內目標，可能會導致談判變得更加複雜，屆時俄羅斯的態度也可能會變得更加強硬。

報導也指出，美國《華爾街日報》11月曾曝光，川普團隊內部已提出了一項初步的和平方案，包含烏克蘭承諾至少20年內不加入北約，作為交換，美國將繼續向烏方提供大量武器。

根據這份被曝光的計畫，俄烏前線將基本鎖定，俄烏雙方將設立一個1200多公里的非軍事區，美國願意提供人員培訓和其他支持，但不會承擔維和職責，也不會同意美國資助的機構（例如聯合國）出動維和部隊。