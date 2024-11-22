俄「極音速中程飛彈」首次投入戰爭　澤倫斯基：嚴重升級

▲俄羅斯發射中程彈道飛彈，攻擊烏克蘭第聶伯羅市。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯21日對烏克蘭東部的第聶伯羅市（Dnipro）發射最新型「極音速中程彈道飛彈」，被美國與西方官員證實，這可能是此類武器第一次被用於戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基批評，此舉導致戰爭嚴重升級。

2名美國官員及1名西方官員表示，俄羅斯發射的「實驗性」彈道飛彈被稱為「多目標重返大氣層載具」（MIRV），在冷戰期間被研發出來，它攜帶一系列彈頭，每一個都能夠鎖定特定位置，讓單枚彈道飛彈，得以發動更大規模的攻擊。不過，俄羅斯對第聶伯羅市發射的MIRV，並沒有配備核彈頭，而是常規彈頭。

戰略暨國際研究中心（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉科（Tom Karako）也說，這可能是MIRV首次被用於戰鬥之中，儘管MIRV「專門用於核彈頭」，但使用此款飛彈攜帶常規彈頭，也是俄羅斯核威脅升級的跡象之一，其他行動包括該國最近修訂核理論。

▲俄羅斯去年成功試射一枚洲際彈道飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部Telegram）



俄羅斯總統普丁21日宣布成功發射「極音速中程彈道飛彈」，回應烏克蘭對該國境內目標，使用西方製造的遠程飛彈。他說，莫斯科在使用新型武器之前會發布警告，「我們會向和平的居民、友好國家的平民，提供離開危險地區的機會。我們將出於人道主義理由，公開地這麼做。」

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也說，俄羅斯在發射飛彈之前，曾經透過俄羅斯國家降低核風險中心（NNRRC）警告美國，「該中心以自動模式運行，與美國的類似系統保持持續聯繫。警告是在發射前30分鐘以自動模式發出的。」

對此，澤倫斯基21日表示，俄羅斯使用新型中程彈道飛彈，是「這場戰爭規模及殘酷程度，明確且嚴重的升級」，也是「無恥違反」聯合國憲章的行為。他強調，「根據國際法」基輔有權使用遠程武器打擊俄羅斯，繼讓北韓軍隊參與戰爭的第一步之後，俄方又採取了「走向升級的第二步」，普丁正在「測試基輔的夥伴」，呼籲世界領袖對莫斯科施壓。