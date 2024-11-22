俄羅斯終極計畫曝！2045前將烏克蘭「一分為三」　擔憂中國成強權

▲烏克蘭解密文件後發現，俄國企圖將烏克蘭「一分為三」。（圖／翻攝自烏克蘭國際文傳電訊社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯針對烏克蘭發起的「特殊軍事行動」至今超過1000天。隨著美國解除烏軍向俄國本土發射美製遠程武器的禁令，加上烏軍此後接連使用ATACMS、英國暴風影飛彈攻擊俄國，俄軍才向烏克蘭發射新型中程飛彈。如今，俄國曝光至2045年時的軍事計畫，表示要讓烏克蘭「一分為三」。

根據《基輔郵報》，有消息人士最近透露，俄羅斯國防部已經準備好，針對至2045年以前的全球軍事政治局勢進行預測，包括儘快推動結束烏克蘭作為獨立國家的計畫，透過將烏克蘭的領土分割成3大塊，以確保全球在政治上更加親俄。

莫斯科當局打算透過外國政府和代表，將截至2045年以前的軍事政治計畫，傳達給明年1月重返執政的美國川普政府。

▲俄羅斯發射中程彈道飛彈攻擊烏克蘭聶伯城。（圖／路透社）

如同先前《烏克蘭國際文傳電訊社》的報導，從該份機密文件的內容顯示，俄羅斯試圖推動消除烏克蘭作為「國家政治實體」的計畫，因此計畫將烏克蘭的領土分為3個部分，其中最靠近俄羅斯的烏克蘭東部地區，在地圖上被以紅色標示，俄羅斯計畫將此塊土地併入俄國領土。

而中間包含原烏克蘭首都基輔的中部地區，在地圖上則標示為橘色，莫斯科當局計畫在此處建立「親俄國家實體」，一個擁有親俄政府、允許俄國駐軍的傀儡國家。

至於烏克蘭西部地區（黃色），則被劃定為「爭議領土」，其命運將交由俄羅斯、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國談判決定。

另外，烏克蘭情報當局解密文件後發現，俄國克里姆林宮依照4種主要情境，預測未來國際局勢的發展，分別為「多個強國主導全球勢力劃分」、「破壞世界秩序後的地區化／混亂化」、「美國和西方世界奪下全球主導地位」、「中國獲得世界最強國的地位」。

其中，俄羅斯預言，一旦俄軍在俄烏戰爭中擊敗烏克蘭，則可能主導世界局勢發展，不過若輸掉俄烏戰爭，則不僅讓美國與西方世界奪下主導權，中國也可能成為全球軍事實力最強的國家，對於俄國發展反而造成危害。