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台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」老闆怒告網友　再賭1000萬做公益

我們想讓你知道…周刊王

近日一名網友爆料，指多家牛肉湯業者使用「化學牛骨粉」，還拿進口牛「充當本土牛」，引起被點名的店家不滿，決定提告。（圖／擷取自Google Maps）

▲近日一名網友爆料，指多家牛肉湯業者使用「化學牛骨粉」，還拿進口牛「充當本土牛」，引起被點名的店家不滿，決定提告。（圖／擷取自Google Maps）

圖、文／CTWANT

說到台南代表性美食，一定少不了熱呼呼的牛肉湯，不過近日就有一名網友爆料，指多家牛肉湯業者使用「化學牛骨粉」，還拿進口牛「充當本土牛」，引起被點名的店家不滿，決定提告該名網友妨害名譽。

一名網友在社群平台Threads發文表示，自己先前曾經營過牛肉湯店，因此只要吃過就能辨識出哪家業者不是用牛骨熬湯，而是使用「化學牛骨粉」以次充好，「基本上府X、旗X、阿X、X村、鬍X、六X都是用同一間的粉」，並加碼爆料還有業者售賣進口牛，「進口肉充當本土肉賣」。

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貼文曝光後，引起網友留言熱議，「這幾家很早就不吃了」、「想知道XX有沒有加骨粉，那個湯好喝到不可思議」、「真正會吃一定喝得出來是熬還是粉！」、「真的會加粉，我好幾年前在老店，老板的湯頭就是有加粉，加完香蠻多的」、「看來下次去台南要換一間吃了。」

不過，也有網友抱持質疑態度，「有證據加骨粉就把證據拿出來」、「你誰？憑什麼以你為標準」、「發這種文拿不出證據小心被告」、「如果只憑自己的味蕾來斷定，拿不出證據，那毫無參考價值。」

對此，阿杰牛肉湯的葉姓老闆也現身駁斥，強調開店5年來都是使用當日現宰的台灣牛，放話若賣進口牛肉會立即關店以示負責，且會捐出1000萬元做公益，「你的發言已經嚴重毀謗本店名譽，為了本店名譽，我將委請律師對你提告毀謗，未經證實就公然毀謗，你將會為此付出法律責任！」

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