台南麻豆狂地震「今晚已8起」　當地人無奈：不用睡了

▲台南麻豆區、佳里區地震今晚地震不斷。（圖／氣象署）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南今晚地震不斷，自22日晚間6時45分開始，先後出現編號型、小區域地震，讓當地人苦不堪言，時刻擔心晚上睡著後的安危。

氣象署資訊指出，麻豆區22日地震如下：

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1.晚間6時45分發生規模4.0地震，最大震度4級

2.晚間8時43分發生規模3.5地震，最大震度3級

3.晚間8時43分發生規模4.3地震，最大震度4級

4.晚間9時19分發生規模3.5地震，最大震度3級

5.晚間10時17分發生規模4.0地震，最大震度4級

6.晚間10時23分發生規模4.6地震，最大震度4級

7.晚間10時23分發生規模4.4地震，最大震度4級

8.晚間10時27分發生規模4.0地震，最大震度4級

此外，台南佳里區22日晚間8時22分發生規模3.0地震，震度2級；晚間8時40分發生規模5.4地震，震度5弱。

地震發生後，許多麻豆、佳里人紛紛在網路上留言，「台南麻豆整晚不用睡了」、「奇怪，為什麼最近都是麻豆一帶…以前住了5年，沒碰過」、「想去蹲廁所，一直走出來」、「門旁牆壁真的快裂到快掉地上了」、「一晚數搖到底是要嚇死誰啦」、「麻豆佳里輪流震⋯震到頭都暈了」。

氣象署地震測報中心技正林祖慰表示，台南地震為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力推擠到西邊，脆弱地方發生地震，這個地區過去有類似案例，接下來3天不排除還有規模4.5以上餘震，加上降雨，提醒提高警覺。