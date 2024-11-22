　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南麻豆狂地震「今晚已8起」　當地人無奈：不用睡了

▲▼麻豆地震。（圖／氣象署）

▲台南麻豆區、佳里區地震今晚地震不斷。（圖／氣象署）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南今晚地震不斷，自22日晚間6時45分開始，先後出現編號型、小區域地震，讓當地人苦不堪言，時刻擔心晚上睡著後的安危。

氣象署資訊指出，麻豆區22日地震如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.晚間6時45分發生規模4.0地震，最大震度4級
2.晚間8時43分發生規模3.5地震，最大震度3級
3.晚間8時43分發生規模4.3地震，最大震度4級
4.晚間9時19分發生規模3.5地震，最大震度3級
5.晚間10時17分發生規模4.0地震，最大震度4級
6.晚間10時23分發生規模4.6地震，最大震度4級
7.晚間10時23分發生規模4.4地震，最大震度4級
8.晚間10時27分發生規模4.0地震，最大震度4級

此外，台南佳里區22日晚間8時22分發生規模3.0地震，震度2級；晚間8時40分發生規模5.4地震，震度5弱。

地震發生後，許多麻豆、佳里人紛紛在網路上留言，「台南麻豆整晚不用睡了」、「奇怪，為什麼最近都是麻豆一帶…以前住了5年，沒碰過」、「想去蹲廁所，一直走出來」、「門旁牆壁真的快裂到快掉地上了」、「一晚數搖到底是要嚇死誰啦」、「麻豆佳里輪流震⋯震到頭都暈了」。

氣象署地震測報中心技正林祖慰表示，台南地震為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力推擠到西邊，脆弱地方發生地震，這個地區過去有類似案例，接下來3天不排除還有規模4.5以上餘震，加上降雨，提醒提高警覺。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
牧秀悟滿貫砲救全隊！不敗日本再戰台灣　監督：展現團隊一致精神
酒店妹染愛滋！生意斷崖式雪崩　防治中心首創「看新聞做篩檢」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭「酒醉猴」欺負流浪漢！潑酒又踹翻行李　影片讓全場怒了

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

台南麻豆狂地震「今晚已8起」　當地人無奈：不用睡了

快訊／22:27台南麻豆區規模4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／台南麻豆22：23「17秒連2震」　規模4.4最大震度4級

快訊／台南麻豆22:23「規模4.6」極淺層地震　最大震度4級

快訊／22:17台南麻豆區規模4「極淺層地震」　最大震度4級

台南佳里5.4地震　南科「台積電18廠」部分員工疏散

長榮Hello Kitty彩繪新機12月飛仙台、巴黎　下周松菸辦展抽機票

台南狂震！氣象署揭原因　未來3天有規模4.5以上餘震

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

峮峮大螢幕

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

日本複賽首戰9比1擊垮美國　小園海斗雙響砲7打點！

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

宜蘭「酒醉猴」欺負流浪漢！潑酒又踹翻行李　影片讓全場怒了

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

台南麻豆狂地震「今晚已8起」　當地人無奈：不用睡了

快訊／22:27台南麻豆區規模4「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／台南麻豆22：23「17秒連2震」　規模4.4最大震度4級

快訊／台南麻豆22:23「規模4.6」極淺層地震　最大震度4級

快訊／22:17台南麻豆區規模4「極淺層地震」　最大震度4級

台南佳里5.4地震　南科「台積電18廠」部分員工疏散

長榮Hello Kitty彩繪新機12月飛仙台、巴黎　下周松菸辦展抽機票

台南狂震！氣象署揭原因　未來3天有規模4.5以上餘震

賓士發下豪語「2030道路事故死亡人數減半」！靠自動駕駛再降到0

造價200億「麗池卡登最新遊艇」要來基隆！1人30萬元起　亮點先看

宜蘭「酒醉猴」欺負流浪漢！潑酒又踹翻行李　影片讓全場怒了

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

生活熱門新聞

即／黑浮集團即日起全台停業！「廣招投資人合作」

2040地牛翻身！南部有感

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

即／20:40台南規模5.4極淺層地震　最大震度5弱

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

「江坤宇被砸球」這一幕超不捨　球評：難得看他這反應

中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

東蛋12強照「沒中華隊」球迷反笑：進4強了

即／22:17台南麻豆區規模4地震　最大震度4級

他神預測「中華隊大勝美國6分」！大票人看呆

台日友好！日本人跟著拍喊「Team Taiwan」畫面曝

謝宜容娘家　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」

更多熱門

相關新聞

台南5.4地震　台積電18廠員工部分疏散

台南5.4地震　台積電18廠員工部分疏散

台南市佳里區22日晚間8時40分發生芮氏規模5.4地震，國科會南部科學園區管理局表示，台積電18廠無塵室人員有部分疏散，其餘各園區廠商及新建工程皆無人員傷亡，運作正常。

台南狂震！氣象署揭原因　未來3天有規模4.5以上餘震

台南狂震！氣象署揭原因　未來3天有規模4.5以上餘震

快訊／台南地牛翻身「高鐵台中=左營延誤」　部分列車一度停駛

快訊／台南地牛翻身「高鐵台中=左營延誤」　部分列車一度停駛

快訊／台南3分鐘內連3震！有感搖晃

快訊／台南3分鐘內連3震！有感搖晃

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

關鍵字：

地震台南麻豆居民安全

讀者迴響

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

國1新營段重大車禍「死傷不明」多車翻覆變形

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

即／黑浮集團即日起全台停業！「廣招投資人合作」

快訊／日本國際賽豪取26勝

2040地牛翻身！南部有感

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面