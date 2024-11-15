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天兔來襲「37處景區即起預警封閉」　3活動取消

▲為提升台南市消防局特搜大隊及義消特搜中隊急流救援能力，警義消特搜人員42人，在花蓮縣秀姑巒溪水域辦理急流操艇訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲颱風來襲，秀姑巒溪景區預警封閉。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風來襲，觀光署宣布，5個國家風景區內37處景點即起預警性封閉，包括花蓮秀姑巒溪、台東小野柳遊憩區濱海步道、茂林情人谷等，提醒民眾注意及維護自身安全。另風管處有3活動也取消。

觀光署表示，受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，並呼籲民眾在天兔颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，盡量避免外出及勿前往山區、海邊活動，維護自身安全，因應颱風警報，5個國家風景區轄內經管旅遊景點共37處，採預警性封閉。

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其中東管處的綠島朝日溫泉、紫坪、馬蹄橋、大白沙潛水區、柴口浮潛區、石朗浮潛區，以及花蓮磯崎遊憩區、奇美中繼站、秀姑巒溪等景點封閉。台東的加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區、小野柳遊憩區濱海步道、加路蘭、界橋、寧埔、齒草橋、八仙洞也預警封閉。

其他封閉景點包括茂管處的茂林情人谷、茂林谷、涼山步道；縱管處的鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端景觀拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高台及泰平山起飛場 ；以及西管處的紅葉公園。

此外大鵬灣管理處中，琉球風景區的美人洞、山豬溝、烏鬼洞，以及青洲濱海遊憩區、海景休閒度假區、琉行之道等，也實施預警封閉。

至於國家風景區管理處主辦活動取消或延期，則包括茂管處雙年賞蝶開幕及護蝶市集，由11月16日、17日延至11月23日、24日；東北角管理處草嶺古道芒花季11月16日到17日活動取消；雲管處11月16日觀鳥定點導覽活動取消。

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