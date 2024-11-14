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千萬國際客跳票挨批「國家之恥」　觀光署：已超過去年水準

▲▼疫後觀光復甦，桃園機場預估，今年底可達到4400萬人次。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲今年至11月12日止，國際旅客來台約649萬人次。（示意圖／記者蔡亞樺攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今年拚千萬國際客目標跳票，國家政策研究基金會今舉辦檢討座談會，指今年1到8月出入境逆差達641萬人次，產值逆差估有7300億元創新高，其中去年流失248萬陸客，觀光產值少1150億元，學者批評國際客沒有1千萬是國家之恥。觀光署今晚回應，指今年迄今來台國際旅客已超過去年水準。

觀光署表示，疫後全球旅遊快速回溫，交通部觀光署積極開拓各Inbound客源市場，力達各市場正向成長及均衡發展等目標。今(113)年度雖受諸多不利因素衝擊，然於各項行銷推廣作為擴散下，整體市場漸趨回穩，今年截至11月12日止，累計來台旅客規模約649萬人次，已超過112年度648萬人次之水準。

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針對國外攬客，觀光署表示，今年積極「擴大海外行銷據點」，強化宣傳廣、深度，包括陸續成立雅加達、孟買、巴黎及溫哥華等台灣觀光服務分處；以「多元、創意行銷」策略打造台灣嶄新形象及口碑，包括推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）及全新4大主題「SHARE（分享）、DISCOVER （探索）、ENGAGE （連結）、ENJOY（享受）」宣傳影片。

觀光署進一步強調，各主力市場也邀請名人擔任台灣觀光形象代言人，及透過海外旅展、推廣會、戶外廣告、電子/社群及多元媒體廣告多管齊下宣傳。於第4季更已籌辦多項重要促銷引客措施，如推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等作為，期透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮。

由於觀光業者疾呼解除赴陸旅遊禁團令，以及每年開放百萬名陸客來台，觀光署表示，觀光署歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變，且自陸方113年8月、9月分別恢復福建居民赴馬祖與金門旅遊以來，以實際行動辦理各項旅遊推介會，邀請當地旅行業者、媒體、KOL等前來熟悉旅遊及取材等實際行動證明，期盼陸方也展現相對善意和努力，共同為兩岸和平與交流作出貢獻；後續恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

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