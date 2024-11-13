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前11個月來台旅客649萬人次　觀光署曝千萬吸客策略：努力到最後

▲▼來台自由行旅客參加遊台灣金福氣抽獎活動 。（圖／觀光署提供）

▲今年1月到11月12日止來台旅客約694萬人次，圖為自由行旅客參加遊台灣金福氣抽獎活動 。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署今年立下來台國際觀光客1千萬人次的目標，統計今年1月到11月12日為止，來台旅客約694萬人次，超過2023年648萬人次，穩定成長。觀光署表示，每年第4季為旅客出國旅遊旺季，為加速衝刺送客，已積極籌辦各項重要引客策略及促銷措施，努力至最後一刻。

觀光署指出，入境旅客統計數據顯示，今年截至昨日為止，累計來台旅客約649萬人次，已超過112年度648萬人次水準，整體市場呈現穩步成長趨勢，顯示台灣觀光雖受各種因素影響，仍受來台國際旅客喜愛，並期逐漸揮別本年各項不利Inbound市場發展因素之衝擊。

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爭取國際來台旅客，恢復疫前2019年規模，觀光署今年透過擴大組織布局及多元行銷策略全方位搶攻客源，包括成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎及加拿大溫哥華等台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center，TTIC），後續年度也規劃增加菲律賓馬尼拉、澳洲雪梨、荷蘭阿姆斯特丹等TTIC。

觀光署今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），10月也推出全新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以4大主題「SHARE（分享）、DISCOVER （探索）、ENGAGE （連結）、ENJOY （享受）」傳達台灣從自然景觀到多元文化的獨特魅力。

各主力市場邀請名人擔任台灣觀光形象代言人，例如日本妻夫木聰、韓國圭賢，及以「五路齊開」操作策略，透過海外旅展、推廣會、戶外廣告、電子與社群，及多元媒體廣告如CNN、BBC等擴散發酵。

此外，觀光署表示，攜手與跨中央部會、地方政府加強合作，整合文化、運動、生態、鐵道等多元主題，開發更多樣化及具魅力遊程產品，推動會議後旅遊、郵輪觀光、轉機入境旅遊等主題，期盼吸引更多國際旅客來台。

觀光署表示，每年第4季為旅客出國旅遊旺季，為加速衝刺送客，已積極籌辦各項重要引客、促銷措施，努力至最後一刻，包括高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等作為，期透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮。

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