勞動部員工辦公室輕生　「謝宜容霸凌案」狂燒！事件始末一次看

▲謝宜容神隱多日，22日上傳道歉影片。（圖／翻攝YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部傳出職場霸凌案，涉霸凌的分署長謝宜容神隱多日，直到總統賴清德、行政院長卓榮泰、勞動部長何佩珊都出面道歉，才委託律師洋洋灑灑寫下12點聲明，並於今（22）日在YouTube上傳道歉影片，但仍止不住網友怒火，《東森新媒體ETtoday》整理時序，帶大家回顧霸凌事件發展始末。

【11月4日 吳姓職員在辦公室輕生】

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吳姓職員3日失聯，次日上午7時，同事在分署辦公室發現他輕生，立即報警並將他送醫，但最終不治。

【11月7日 事件曝光】

有同事爆料，吳姓職員因遭受職場霸凌而輕生，並指控主管不准救護人員為死者蓋上白布，要求以輪椅送上救護車，還約談其他同仁試圖封口。

【11月8日 勞動部組成調查小組】

勞動部得知消息後，立即找來專家及員工代表組成調查小組。謝宜容暫停職務，由施主任秘書代理。

▲謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）



【11月11日 涉嫌霸凌的長官遭爆是謝宜容】

民進黨新北市議員李宇翔指出，接獲大量職場霸凌陳情，矛頭直指謝宜容，指控她咆哮、嘲諷和辱罵下屬，甚至有人陳情後遭到威脅。

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【11月12日 吳姓職員告別式】

吳姓職員的告別式上，勞動部政務次長許傳盛代表勞動部到場致意。謝宜容聲稱有靈媒與吳姓職員對話，稱他很平和、安詳，這番言論引發同事反感。

【11月18日 錄音檔曝光】

吳姓職員的同事曝光謝宜容的錄音檔，揭露她要求員工24小時待命、人身攻擊、貶低學歷等霸凌行徑。

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【11月19日 勞動部公布調查結果】

勞動部公開調查結果，確認謝宜容有辱罵、咆哮下屬的行為，並有多名員工因此求助身心科，但無法證明吳姓職員的輕生與謝宜容的行徑有關，甚至表示謝宜容的行為「目的良善」，一票立委都看不下去，也引爆全網怒火。

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▲勞動部長何佩珊淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）



【11月20日 謝宜容律師書面聲明道歉，總統、行政院長道歉、何佩珊請辭】

勞動部長何佩珊在立法院數度為此事落淚，將謝宜容調離北分署長一職，並宣布請辭。

謝宜容20日晚間透過律師發表書面聲明，承認管理不當引發下屬不滿，並表示願意虛心改進。然而，她同時指出媒體報導的霸凌事件有部分已經偏離事實，變成未審先判、全民公審的亂象。謝宜容強調，吳姓職員輕生是因為工作壓力，與她無關，並否認曾要求下屬噤聲或淡化霸凌事件。

勞動部次長陳明仁表示，第一，北分署分署長謝宜容記2大過免職；第二，勞動力發展署長蔡孟良記1大過，何佩珊也決定將蔡調離主管職；第三，北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。

總統賴清德和行政院長卓榮泰公開致歉，勞動部長何佩珊也請辭。

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▲勞動部霸凌案時間軸。（圖／記者曾筠淇製）

【11月21日 新增霸凌案件、謝宜容列為被告】

新北市勞檢局接獲一名暫雇員工的陳情，聲稱受到霸凌，勞檢局將前往調查。

新北地檢署已分案，分他字案將謝宜容列被告進行調查，將傳喚她及相關公務員到案說明，全案將朝瀆職等罪嫌偵辦。

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【11月22日 何佩珊請辭獲准、謝宜容上傳道歉影片】

行政院發言人李慧芝表示，目前勞動部考績會已經依法定程序做出決定，勞動部何佩珊部長也當面向卓院長提出辭呈，卓院長准辭，並指定由勞動部陳明仁常務次長暫時代理執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。

謝宜容在YouTube上傳道歉影片，哽咽表示，過去幾天未露面是因悲痛自責，並承認個人在領導、管理及溝通方式上的問題，造成同仁心理負擔與恐懼。她並向輕生員工家屬道歉，表示「我沒有保護好你們的孩子」。

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