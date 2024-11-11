勞發署分署長遭爆霸凌釀員工輕生　自稱有綠高層背景！還涉貪濫權

▲勞動部大門。（示意圖／非報導當事人／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

勞動部勞動力發展署北區分署日前一名員工輕生，外傳是遭到職場罷凌所致。對此，民進黨新北市議員李宇翔、黃淑君等人陸續接獲陳情，並直接點名北分署長謝宜容涉及職場霸凌、濫權，有貪污、圖利之嫌，甚至聲稱自己有「綠色高層背景」。

針對勞動部勞動力發展署北區分署員工輕生案，已由政務次長許傳盛組成調查小組，預計10天內會完成調查報告。不過，這幾天許多民意代表已經收到陳情，並且都劍指北分署長謝宜容涉及職場霸凌，還有貪污、圖利之嫌。

李宇翔透過臉書表示，這幾天處理北分署案，接獲各方大量訊息，請大家放心，他皆親自處理，不用擔心被洩露身分。另外，他也表示，感謝很多人為他擔心監督「同黨」官員會受傷一事，他說，不管是真關心，或是假關心之名行威脅之實，身為民意代表，都無法阻止我用力為一條逝去的生命發聲。

李宇翔指出，昨天他指出大量陳情內容，皆控訴北分署謝宜容分署長的種種霸凌同仁情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等。今年2月更有同仁受不了陳情勞動部，反被分署長威脅要法辦告密者，企圖製造北分署的白色恐怖。

李宇翔表示，他已經透過層層聯繫，取得2月份同仁陳情書，攤開陳情書內容，發現謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪，出現這狀況，謝大分署長沒被調查就算了，還能自恃自己「有綠色高層背景」，可以直升機高升，指導同仁要有政治敏感度、政治正確等語。

李宇翔說，種種行徑不僅顯示此人能力不足，更是敗壞民進黨名聲的不入流劣質官員，他反問，這種人，到底誰還在保她？現在還傳出高層要她週一開始休假靜待調查，依他認為，這種不適任官員早該立刻拔官送法辦。

▼民進黨新北市議員李宇翔。（資料照／卓冠廷辦公室提供）

