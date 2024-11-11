勞動部員工遭霸凌輕生！女主管爆「把自己當皇帝」　離譜內幕曝光

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

勞動部「勞動力發展署北分署」日前傳出，有公務員在新莊辦公室輕生，事後同僚揭露，吳姓死者生前曾遭職場霸凌，才會釀成憾事。民進黨籍新北市議員李宇翔今在臉書曝光調查結果，更表示女主管把自己當成皇帝，更涉嫌貪污、圖利等罪。

李宇翔在臉書提到，這幾天處理北分署案，接獲各方大量訊息，而陳情內容中，皆控訴北分署謝宜容分署長種種霸凌同仁的情事，如大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等；今年2月，更有同仁受不了陳情勞動部，反被分署長威脅要法辦告密者，企圖製造北分署的白色恐怖。

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他透過層層聯繫，取得2月份同仁的陳情書後，發現謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪，「出現這狀況，謝大分署長沒被調查就算了，還能自恃自己有綠色高層背景，可以『直升機高升』，還指導同仁要有政治敏感度、政治正確等語。」

最後，李宇翔也怒轟，「種種行徑不止顯示此人能力不足，更是敗壞民進黨名聲的不入流劣質官員！這種人，到底誰還在保她？現在還傳出高層要她周一開始休假靜待調查，依我看來，這種不適任官員早該立刻拔官送法辦啦！」

對此，網友們紛紛回應，「請務必為逝者討公道」、「一定要讓這種人滾蛋」、「謝謝議員為民喉舌！為民伸冤」、「檢調快點立案調查，經費怎麼用的，後面一大串背景到底多硬」、「為公平、正義討公道」。