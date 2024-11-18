勞發署霸凌音檔曝　女分署長質問：欸看口

▲謝宜容捲入職場霸凌爭議，多位員工指控其任內不合理要求及壓榨惡行。（圖／翻攝自勞動力發展署北基宜花金馬分署臉書）

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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署近日發生吳姓職員輕生悲劇，矛頭都指向分署長謝宜容職場霸凌將同仁逼上絕路。本刊獨家接獲錄音檔，證明謝宜容無視勞動法規，要求同事24小時待命，假日沒回LINE訊息還開會檢討，還曾因不滿沒人幫她提飲料、拿便當就飆罵，質問「欸看口」（台語，意為能看嗎）。

「只要分署長打電話來沒接到，就等著被砲轟。」職員無奈表示，分署長每天透過LINE在非工作時段交辦任務，從早到晚的訊息轟炸及不斷累加的業務量，不只讓辦公室長期處於低氣壓，更讓職員時刻處於緊繃的狀態，已嚴重影響身心健康，更耳聞同事因不堪摧殘求助身心科。

而謝宜容身為分署長，理應熟知並貫徹勞動法規，同事下班後就不該打擾他們的生活，但她不只要求同事上班日24小時待命、「隨傳隨回」，連假日都要他們「馬上回覆」，倘若沒有及時回應就會遭開會檢討。

根據本刊取得的5分17秒音檔，謝宜容2023年10月6日親自主持「周日未回應LINE貼圖檢討會議」，在會議上多次提高聲音、尖聲指責，表示自己如果貼一些「543分享，不理我沒關係」，但如是公事就應回覆，傳達自己已「知悉」，並認為這是「基本的」。

「理當你們就是要待命啊，不然要等誰？」謝宜容在音檔中稱假日傳訊息是為了「不干擾大家」，以及傳遞的事情會影響大家的行程安排，理應回覆讓她知道同仁已經收到，而多次質問在場的一級主管「基本的網路禮儀不懂嗎？」、「不回覆我們會以為你們知道嗎？」

但根據勞動局「勞動條件指導原則」規定，勞工應有所謂的「離線權」，意指在工作時間以外有權不接收、回應任何與工作相關的訊息，謝宜容無視法規、帶頭違反勞基法，也讓同仁的勞動環境宛如地獄。

而謝宜容向下壓榨，向上卻非常阿諛，在就業博覽會和技能競賽等大型活動總是十分積極，謝宜容還主辦多場MOU簽署暨揭牌活動，為了在長官面前營造踏實努力的接地氣形象，往往自發幹起體力活，卻於活動後對同仁秋後算帳。

「一個機關首長自己提飲料、提便當，欸看口（台語）？」根據記者取得的音檔，謝宜容指責同仁的語氣陰陽怪氣、嘲諷至極，同事們敢怒不敢言，試圖陳情卻都沒有結果。

▲新北市議員李宇翔發聲要求徹底清查拔除不適任官員，還輕生的吳員公道並導正職場風氣。（圖／李宇翔提供）

2月間，北分署有同仁鼓起勇氣，寫下謝宜容的惡行惡狀並寄給勞動部，時任政務次長王安邦曾找謝談話，謝宜容仍不改作風，而王安邦在此事後便離職，也讓基層更加風聲鶴唳，只能將委屈往肚裡吞，直到職員被逼上絕路，北分署內部極惡劣的勞動環境才得以揭露。

而謝宜容如今成為眾矢之的，勞動部為平息大眾怒火，11月8日指示政務次長許傳盛重啟調查，會同性平、心理諮商外聘專家及員工代表，訪談分署不同層級員工、主管、家屬，並以匿名問卷對北分署全體同仁訪查，以還原事件真相。而謝宜容事發後已請假靜候調查，職務由勞動力發展署主任秘書施淑惠暫代。

揭露此案的新北市議員李宇翔表示，吳員用生命的代價讓大眾看到他遭到的不公平對待，外界才願意正視不健康的職場環境，同事長期處於高壓環境也終於有破口可以抒發，除了要還給吳員公道外，也希望能從根本導正不良風氣，讓北分署重回正軌。

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