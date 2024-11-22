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專訪／收200封陳情信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決查到底

▲▼ 李宇翔收到上百封陳情信 。（圖／記者崔至雲攝）

▲李宇翔收到上百封陳情信 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北專訪

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑因遭前分署長謝宜容職場霸凌而輕生。事情爆發後，總統賴清德、行政院長卓榮泰接連道歉，勞動部長何佩珊也請辭獲准，謝宜容則在今（22日）錄影片致歉。而最一開始揭發此案的，是新北市議員李宇翔。李今接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，吳男告別式當天他到現場，看到他爸媽及親戚悲痛的神情，更聽到他媽媽撕心裂肺的哭聲，不斷呼喊「我的乖兒子！你怎麼就這樣走了？我的乖兒子！」李說，「當下聽到那樣的哭聲，我感受到一對父母的絕望以及家庭破碎，所以我認為這件事情不能就這樣算了，我一定要為他們發聲」。

回顧整起事件，李宇翔表示，他在今年二月份開始，陸續接到陳情，而陳情內容很特別，全都指向謝宜容，直指謝宜容對他們言語辱罵、情緒暴衝、摔公文等，當時忽然有10幾位陳情人同時寄陳情信給他，發現事情嚴重的他，馬上聯繫勞動部次長王安邦，而王也在2月20日約談謝宜容，謝當場落淚並承諾改善，事後李也透過關係詢問北分署同仁，了解狀況似乎有改善，當時的陳情案才處理告一段落。

原本以為事情會有好轉，未料吳男11月4日完成謝宜容交辦業務後，竟選擇輕生。事後，一位吳男好友告訴李宇翔，說他與吳男不同單位，但兩人非常要好，經常相約早上到公司加班，買了早餐後一起吃， 然後再各自回崗位上工作，下了班後，兩人也會一起吃晚餐。吳男個性內斂、害羞、內向，只要主管交待他什麼事情，都是使命必達，不久後，吳男的好友調離北分署，兩人就沒有太常接觸，吳男好友因此很自責，是否因為沒有關心吳男，讓吳男沒有宣洩的出口，才造成今天的結果。

李宇翔說，他跟死者不認識，但就在事發後的11月7日、8日兩天，一下收到超過200則陳情書，陳情內容都直指謝宜容，他知道這件事情一定有很大的問題，後續民進黨副秘書長何博文也直接聯繫他，但內容不是外界猜測的「壓事情」，何真的是要他好好做他該做的事情，何博文也告訴李宇翔，勞動部非常關心此事，何佩珊為此也安排一個窗口，要求李宇翔隨時向勞動部報告各種陳情。

針對李宇翔連續追擊謝宜容霸凌案，有消息說這是黨內派系鬥爭。李宇翔直言，對他而言「任何壓力都比不過一條人命」，尤其在吳男告別式當天，他刻意等到部長、次長等人離開告別會現場，他才進入會場，就是不希望有過多的政治色彩。當時看到吳男家屬悲痛的神情，更聽到他媽媽撕心裂肺的哭聲，不斷呼喊「我的乖兒子！你怎麼就這樣走了？我的乖兒子！」，李說，「當下我的聽到那個哭聲，我感受到一對父母的絕望以及家庭破碎，所以我認為這件事情不能就這樣算了，我一定要為他們發聲」。

後續家屬是否有請李宇翔協助追查？李宇翔表示，家屬真的非常低調，事發至今，家屬只因在告別式上，有媒體拍到親戚家的車牌，他們請李宇翔讓媒體把畫面刪除。除此之外，李則沒有再與家屬有過多的接觸。

另，李宇翔也提到，吳男往生後，陸續他收到更多的陳情案，不外乎都是謝宜容的言語霸凌，其中，李更收到一則去年6月份的會議記錄，該會議是由當時剛上任3個月的謝宜容召開，根據會議紀錄顯示，謝宜容以「署長」之名指示事項，「有關機關人事調度、領導風格是宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理」。

會議資料也顯示，「署長領導風格不會改變，壓力只會越來越強，請各單位全力以赴，尤其要求或指示事項絕對要落實，本年度雖無KPI，惟平時表現均會列入年度考績依據，決不鄉愿」。李宇翔說，「哪個公務員聽到這樣的指示會沒有壓力嗎？他不會怕嗎？他絕對怕爆吧！」。

下一步該怎麼做？李宇翔提到，吳男的案子就交給檢調調查，只是國家文官體制，包含現在公務人員的相關陳情管道，國家應該要重視，且要建立，否則下情永遠無法上達，如果長官就是會霸凌的人，他永遠活在霸凌長官底下，他做的事情，永遠只是迎合上級而已。

▲▼ 李宇翔收到上百封陳情信 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 李宇翔收到上百封陳情信 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 李宇翔收到上百封陳情信 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 李宇翔收到上百封陳情信 。（圖／記者崔至雲攝）

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