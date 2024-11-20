快訊／公務員之死引眾怒　賴清德道歉：盼主管們痛定思痛、深切檢討

▲賴清德 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，引來關注，而勞動部日前交出的檢討報告又再引發眾怒。對此，行政院卓榮泰20日下午已出面鞠躬道歉，總統賴清德也在晚間於臉書發文表示，他要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意，「我理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討。」

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，本月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生，不過，涉及職場霸凌的北分署前分署長謝宜容僅遭到調離降職，而勞動部的檢討報告更稱其目的良善，惹來批評。勞動部長何佩珊20日於立法院質詢時多次忍不住落淚，最後更堅定表示自己確定要請辭以示負責，沒有任何遺憾，也感謝上任這6個月，得到很多文官朋友的幫助。

為此，卓榮泰親上火線鞠躬道歉，針對謝宜容，將記兩大過並送懲戒，最重將免職、不得再任公務員，而對於何佩珊的去留，則稱完成責任追究後再討論。晚間，賴清德則在臉書表示，他要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意。政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。

賴清德強調，每一位同仁都是政府機關重要的人才，政府將要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，包括了解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一位同仁的關懷和保護，「我理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。」

賴清德說，我們要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，來促進更為健康、進步的公務與勞動環境。

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