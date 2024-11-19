勞動部霸凌調查「謝宜容目的良善」　PTT炸鍋了：蛇鼠一窩

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

勞動部「勞發署北分署」署長謝宜容被控職場霸凌，導致一名員工輕生亡，今（19）日調查報告出爐，內容直指，謝的管理方式並非導致該員輕生的主因；其中，一句「目的良善」更激起論戰，大票鄉民洗版嘲諷，「超硬，真的動不了」、「沒救了！勞動部嘻嘻」。

一名網友在PTT提到，他特地翻閱此霸凌事件的調查說明，發現其中有一段寫著，「關係人乙對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果，關係人陳述其將自我反省改進。」

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這番話讓他錯愕，直呼「意思是分署長是為了部門跟同仁好，只是大聲了點？還洗她工作認真、升遷快、人緣好、備受上級肯定，這分署長後台到底多硬？」

▲北分署疑似涉及職場霸凌事件行政調查結果。（圖／翻攝自勞動部）

對此，鄉民也紛紛回應，「太扯，公三小阿」、「不是後台硬是人脈廣闊」、「目的良善XDDDD」、「終於找到最軟的一塊」、「台灣的反霸凌證實是笑話一場」、「蛇鼠一窩...噁心」、「我說話大聲不代表我沒有禮貌喔」、「良善啦！你們要自立自強」。

另外，勞動部指出，根據訪談相關同仁的結果，無法證明北分署長謝宜容有實際的職場霸凌情形，但可以確定的是，謝宜容確實會對同仁情緒失控、辱罵、咆嘯等，造成同仁精神壓力極大。謝宜容的管理方式雖非主因，但仍須負機關首長的行政責任，即日起調離北分署長一職，並降為非主管職，後續將再由考績會進行議處。

不過，勞動部調查報告中也證實，謝宜容確實有過度交辦工作與不當對待下屬的情況存在。