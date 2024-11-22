勞動部公務員輕生案　國民黨團下週提案成立「真相調查委員會」

▲國民黨團下週提案成立「真相調查委員會」 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

針對勞動部勞動力發展署北分署發生公務員疑似遭分署長謝宜容霸凌往生事件，勞動部長何佩珊請辭下台，神隱多日的謝，今才出面道歉。國民黨團今（22日）指出，為查明釐清真相，還霸凌受難往生者吳姓公務員一個公道，給全民一個交代，立法院應立即成立「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案調查委員會」，下周二（11/26）程序委員會正式提案。

國民黨團指出，前分署長謝宜容長期霸凌部屬、內控機制失靈、行政機關內部申訴管道受阻、申訴機制長官球員兼裁判、霸凌受難者遺體可能不當對待、霸凌案事後調查政治力介入，行政院至今仍只想推諉卸責、規避責任、轉移焦點。這案就是「洪仲丘2.0」、「台灣勞權#Metoo 事件」再現。

國民黨團說明，此次勞動部霸凌受難往生事件，其中疑點重重，11月4日往生者吳姓公務員被發現自縊往生後，謝宜容對遺體疑似有不當對待，謝宜容被爆料在事後要揪出對其失職管理不當的吹哨者。而行政院、勞動部對立案調查始終推拖拉，調查報告內容避重就輕。

國民黨團表示，行政院、總統府在民怨沸後才公開道歉，更印證了謝宜容背後有不可告人天大地大的政治惡勢力在為其保駕護航，而對謝宜容的「免職處分」現在也被外界質疑可能有「程序瑕疵」，是否行政院已預留未來為其脫罪翻案的伏筆？行政院必須給家屬及全民一個交代。

國民黨團強調，面對勞動史上最醜陋的「洪仲丘2.0」、「台灣勞權#Metoo 」事件必須找出真相，而且海科館、疾管署、保發中心長官霸凌部屬案更待外界公正的調查，還給霸凌受害者一個公道，也要讓現行不當的職場霸凌申訴管道及程序有被檢討及改進的機會及空間，更要揪出謝宜容前分署長背後的政治惡勢力到底是誰？成立「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案 調查委員會」刻不容緩。

