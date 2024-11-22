綠委曝謝宜容不肯出面原因　轟許銘春：當部長不認真還想選市長？

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容涉及霸凌，勞動部長何佩珊更為此請辭，而神隱多日的謝宜容今以錄影方式道歉。對整起事件，綠委林淑芬今（22日）受訪時表示，前勞動部長許銘春直接切割謝宜容，可能是謝宜容心情差、不願出來的原因，然而謝宜容跟許銘春交情好更是愛護有加，許如此切割當然是想選市長，但這樣子的做事態度，足以證明，內部管理都縱容、能力相當有問題，「當部長就不認真，還想當市長？不可能吧？」

對整起事件，林淑芬批評，謝宜容跋扈、「靠勢」到這種程度，是因為直屬長官蔡孟良、與她交情好的次長許傳盛、部長許銘春，就這3個人最靠勢，並不是什麼大人物，「部長是靠山，次長是好朋友，蔡孟良更是一夥的，所以（謝）囂張慣了」謝宜容就是這3人寵出來的，官箴敗壞、一夥人平常吃喝玩樂，唱歌喝酒都在一起，「就是整團的」，結果出事大家相互切割，還把責任推給前次長王安邦。

林淑芬說，王安邦2月拿到匿名檢舉信時，他並不是督導勞發署業務的次長，督導勞發署業務的是許傳盛，但因為蔡孟良、許傳盛、謝宜容是一夥人，所以壓件，導致檢舉人、當事人必須透過外部陳情管道傳給王安邦，但又不是王安邦督導業務，王無法踰越分際管到許傳盛業務，也沒辦法往上報，「因為許銘春、蔡孟良、許傳盛跟謝宜容是一夥的」。

林淑芬認為，把責任丟給王安邦不公平，正規內部職場霸凌處理程序被吃案、被壓下來；何佩珊本來可以客觀公正的調查，畢竟事發並非在她任內，卻把行政調查交給跟謝宜容交情最好的許傳盛當召集人，寫了偏頗、袒護謝宜容的報告，反讓謝宜容拿這份報告倒打勞動部一耙，「這就是何佩珊最不應該做的事情，她沒有能力把關、也搞不清楚，還讓許傳盛這夥人繼續包庇謝宜容，非常可惡。」

林淑芬也直言，許銘春直接切割謝宜容，可能是謝宜容心情很差、不願出來的原因，謝宜容不但跟許銘春交情好更是愛護有加，許銘春這樣做，謝宜容心情當然不好，許銘春如此切割當然是想選市長，但這樣子做事情的處理態度，足以證明，許銘春連內部管理都縱容、能力相當有問題，「當部長就不認真，還想當市長，不可能吧？」

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