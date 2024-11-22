王義川緊咬黃國昌「選擇性揭弊」　陳智菡嗆：難道要像綠營胡說八道

▲王義川砲轟黃國昌選擇性揭弊。（圖／翻攝自YouTube／三立LIVE新聞）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委黃國昌20日遭爆料，辦公室曾與北分署長謝宜容開過秘密會議。民進黨政策會執行長王義川今（22日）批評，黃國昌現在稱「自己被騙」，那黃國昌可以告訴大家，以前爆料一大堆哪個是被騙？這就是選擇性揭弊。對此，立院民眾黨團主任陳智菡反擊，總統才說「嚴查嚴辦」，結果貴黨高階黨工就不聽話了，開始檢討揭弊者。她強調，王義川邏輯還好嗎？人命關天的事件，不查清楚再質詢，難道要像民進黨整天胡說八道才對？

黃國昌20日遭爆料曾叫謝宜容到辦公室開秘密會議，辦公室還向謝保證，絕不會渲染這樣的案件。而黃國昌則駁斥，是因勞發署11月6日到辦公室說明，沒對同仁講實話，自己才叫勞發署派人到辦公室，他要親自問清楚，結果謝宜容選擇請假神隱。王義川則於節目《前進新台灣》痛批，黃國昌稱「自己被騙」，那黃國昌可以告訴大家，從以前爆料一大堆哪個是被騙？只有這個被騙？其他都沒有被騙？黃國昌有沒有被柯文哲騙？被徐永明騙？這就是選擇性爆料、選擇性渲染、選擇性揭弊。

陳智菡表示，賴清德總統快看！民進黨的政策會執行長「憨川」又調皮了，總統才說要「嚴查嚴辦」，絕對不護短！要以身作則反霸凌 ，結果貴黨高階黨工就不聽話了，開始檢討揭弊者，王義川好大，竟然公開撕爛賴總統和卓榮泰院長下達的軍令狀。

陳智菡直言，而且，王義川先生邏輯還好嗎？人命關天的重大事件，立委不查清楚再質詢，難道要像民進黨整天毫無事實根據的隨意渲染、胡說八道才對？

陳智菡強調，又或者，民進黨這些「理盲發言」，是黨派出來混淆視聽、轉移焦點？民進黨雙面人，霸凌從未停止。

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▼立院民眾黨團主任陳智菡。（圖／民眾黨提供）