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曾培育「台灣隊長」陳傑憲　台電棒球隊前進偏鄉送球具教打球

▲▼曾培育出「台灣隊長」陳傑憲，台電棒球隊前進偏鄉送暖教打球 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電棒球隊前進偏鄉送暖教打球。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電棒球隊歷年來培育出許多厲害國手，包括本次世界12強棒球賽隊長陳傑憲，以及現役統一隊的林益全、林岱安、桃猿隊的吳桀睿等。台電棒球隊每年跑一間學校，要把厲害的國手老師帶到偏鄉，今天（22）日前進高雄市桃源區桃源國民小學，進行第8年的關懷送暖活動，讓小朋友有機會接觸棒球，培育下一位新星。

台電棒球隊關懷列車今天駛進位於高雄市桃源區桃源國民小學，當台電棒球隊球員一下車，迎面跑過來的桃源國小棒球隊小隊員們興奮又開心。

▲▼曾培育出「台灣隊長」陳傑憲，台電棒球隊前進偏鄉送暖教打球 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電棒球隊隊員指導低年級小朋友進行練習。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼曾培育出「台灣隊長」陳傑憲，台電棒球隊前進偏鄉送暖教打球 。（圖／記者賴文萱翻攝）

帶隊的台電高雄區處業務副處長趙淑芬表示，今年是台電棒球隊第8年進行關懷送暖，我們每年跑一間學校，要把厲害的國手老師帶到偏鄉，同時也幫小朋友們準備了4箱硬式棒球、60顆樂樂棒球、8支樂樂球棒，要讓大家從接觸棒球，進一步愛上棒球。

台電非常用心支持台灣棒球選手，更期待透過關懷活動，讓球隊走入校園、社區、偏鄉，致力帶動基層體育的發展，讓台灣每一個小朋友都有機會接觸棒球。

今天下午，台電棒球隊全隊到齊，現場除了致贈球具，更特別安排球員與32位小朋友的交流時間，由球員們針對小朋友進行投球、打擊、守備基本動作的教學。

▲▼曾培育出「台灣隊長」陳傑憲，台電棒球隊前進偏鄉送暖教打球 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電棒球隊前進高雄市桃源國小致贈球棒和棒球，國手們更同時針對小朋友進行打球技巧的傳授。。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼曾培育出「台灣隊長」陳傑憲，台電棒球隊前進偏鄉送暖教打球 。（圖／記者賴文萱翻攝）

桃源國小學輔主任王美珍表示，桃源國小棒球隊於八八風災後成立，成立至今14年，成立球隊除了希望讓小朋友有更多機會接觸棒球，也盼透過運動，讓小朋友們養成運動習慣，學習團隊合作。桃源國小很感謝有這樣的機會，能讓小朋友和台電棒球隊進行交流，讓小朋友感受不一樣的棒球魅力！

棒球隊期許，全高雄市有14支國小棒球隊，台電棒球隊也將持續努力，一步一腳印把棒球精神帶到各個小學，努力培育出下一位新星球員，讓台灣有越來越多厲害的棒球選手。

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