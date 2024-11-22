超跑不稀奇！台中富豪「捧億元現金」買2遊艇　不care管理費

記者許宥孺／高雄報導

台中超跑神獸滿街跑已不是新鮮事，現在有許多富豪已經將休閒娛樂瞄向海上超跑。一名台中精品廚具代理商陳先生近日先後購入31呎和50呎遊艇，今(22日)在亞果高雄愛河灣遊艇碼頭舉行交船下水典禮，開心的在船頭敲香檳慶賀。他表示，現在遊艇只能捧現金購入，這2艘遊艇會暫時停泊在高雄港灣，等到明年台中港建置完成後才會移泊。

▲台中知名建築、廚具經銷商購買2艘遊艇，今日舉行下水祈福典禮。（圖／記者許宥孺攝）

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陳福臺所經營的廚具代理商，是中部豪宅耳熟能詳的義大利精品廚具，因本業不同，先前從未接觸過海洋休閒產業，起初甚至有點排斥，他表示，直到有朋友推薦遊艇產業，自己到台南安平、高雄港旅遊後，發現南部遊艇城與義大利、北歐的規模幾乎是一樣，讓他對遊艇產業嗅出商機。

▲船頭敲香檳意在敬天、敬地、敬海洋和祈求航行順利平安。（圖／記者許宥孺攝）

▲台中富豪購入遊艇，期待台中港遊艇碼頭建置後，發展中部遊艇產業。（圖／記者許宥孺攝）

陳福臺認為，台中身為大城市卻沒有與國際對接的遊艇港，國外有人要開船來台中，卻只能將海上超跑停泊在高雄或台北，這對台中的經濟發展是一種阻力，因此決定擔任遊艇經銷商，致力推廣中部遊艇休閒產業，希望台中富豪購置自己的遊艇，可以方便停泊在鄰近的港灣。

陳福臺分享道，全世界缺精品、船、超跑，有錢不一定買的到，他購入的第一艘船是31呎的快艇「亞歆泰格號」約1000多萬，第2艘是50呎的遊艇「亞歆鯨璽號」要價7000多萬，這2艘加起來近億元，希望未來購入第3艘、第5艘還可以買到80呎、100呎。

▲陳福臺購入要價7000多萬的50呎遊艇，船艏休息區的座椅可變化位置。（圖／記者許宥孺攝）

陳福臺也坦言，購船確實要看財力證明，「目前只能付現！因為目前國內對於遊艇產業沒有授信標準」，而台中人不是沒有財力買遊艇，而是買了卻沒泊位，目前只能放八里淡水、高雄、台南，玩個船要跑那麼遠，根本就買不下手！

亞果遊艇集團今年插旗台中港，斥資10億元正建置遊艇碼頭，未來將提供101個泊位，目前高雄、台南已分別有89個、190個泊位。陳福臺說，目前2艘遊艇會先在高雄港作客，明年夏天才會移泊回亞果台中港碼頭，他自己是購入80呎的泊位，至於每個月要繳多少？他笑說：「沒特別去算！因為兩艘船近億元，管理費多少就不是那麼重要！」