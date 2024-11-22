　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超跑不稀奇！台中富豪「捧億元現金」買2遊艇　不care管理費

記者許宥孺／高雄報導

台中超跑神獸滿街跑已不是新鮮事，現在有許多富豪已經將休閒娛樂瞄向海上超跑。一名台中精品廚具代理商陳先生近日先後購入31呎和50呎遊艇，今(22日)在亞果高雄愛河灣遊艇碼頭舉行交船下水典禮，開心的在船頭敲香檳慶賀。他表示，現在遊艇只能捧現金購入，這2艘遊艇會暫時停泊在高雄港灣，等到明年台中港建置完成後才會移泊。

▲▼富豪買遊艇。（圖／記者許宥孺攝）

▲台中知名建築、廚具經銷商購買2艘遊艇，今日舉行下水祈福典禮。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳福臺所經營的廚具代理商，是中部豪宅耳熟能詳的義大利精品廚具，因本業不同，先前從未接觸過海洋休閒產業，起初甚至有點排斥，他表示，直到有朋友推薦遊艇產業，自己到台南安平、高雄港旅遊後，發現南部遊艇城與義大利、北歐的規模幾乎是一樣，讓他對遊艇產業嗅出商機。

▲▼富豪買遊艇。（圖／記者許宥孺攝）

▲船頭敲香檳意在敬天、敬地、敬海洋和祈求航行順利平安。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼富豪買遊艇。（圖／記者許宥孺攝）

▲台中富豪購入遊艇，期待台中港遊艇碼頭建置後，發展中部遊艇產業。（圖／記者許宥孺攝）

陳福臺認為，台中身為大城市卻沒有與國際對接的遊艇港，國外有人要開船來台中，卻只能將海上超跑停泊在高雄或台北，這對台中的經濟發展是一種阻力，因此決定擔任遊艇經銷商，致力推廣中部遊艇休閒產業，希望台中富豪購置自己的遊艇，可以方便停泊在鄰近的港灣。

陳福臺分享道，全世界缺精品、船、超跑，有錢不一定買的到，他購入的第一艘船是31呎的快艇「亞歆泰格號」約1000多萬，第2艘是50呎的遊艇「亞歆鯨璽號」要價7000多萬，這2艘加起來近億元，希望未來購入第3艘、第5艘還可以買到80呎、100呎。

▲▼富豪買遊艇。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳福臺購入要價7000多萬的50呎遊艇，船艏休息區的座椅可變化位置。（圖／記者許宥孺攝）

陳福臺也坦言，購船確實要看財力證明，「目前只能付現！因為目前國內對於遊艇產業沒有授信標準」，而台中人不是沒有財力買遊艇，而是買了卻沒泊位，目前只能放八里淡水、高雄、台南，玩個船要跑那麼遠，根本就買不下手！

亞果遊艇集團今年插旗台中港，斥資10億元正建置遊艇碼頭，未來將提供101個泊位，目前高雄、台南已分別有89個、190個泊位。陳福臺說，目前2艘遊艇會先在高雄港作客，明年夏天才會移泊回亞果台中港碼頭，他自己是購入80呎的泊位，至於每個月要繳多少？他笑說：「沒特別去算！因為兩艘船近億元，管理費多少就不是那麼重要！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黑浮集團即日起全台停業！
潘傑楷穿TAIWAN帽T現身：代表台灣開轟很開心　鞠躬謝外野
幕後／霸凌案「關鍵4字」釀怒火　把府院逼上火線
台南17女脫衣陪酒被逮　畫面曝光
美國3大賽首度輸台灣！大聯盟百大新秀：非常心痛
薄瓜瓜來台娶妻！南園「薄許府」喜宴明登場　空拍畫面曝
擊敗美國後迎戰日本　曾豪駒激勵：享受比賽！細節做好有機會贏

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／黑浮集團即日起全台停業！　「廣招投資人合作」盼度難關

桃機Flying Melody公共鋼琴　邀請各方高手「炫技上傳」營造專屬藝文體驗

國營事業「土開公司」也爆霸凌案　大股東港務公司：盡速調查

謝宜容5頁聲明「收費絕不低」！律師嘆：推測這案只行政責任

【廣編】中華郵政推動公平待客精神　實踐企業社會責任

潘傑楷全壘打球「台灣人撿到了」！他曝阿弟仔爆3字：講好幾次

台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視

他神預測「中華隊大勝美國6分」　大票人看呆！炸裂喊：明天贏日本

中橫華祿溪段嚴重坍方！持續落石+雨霧阻搶修　估11／23中午搶通

獨／台鐵也爆霸凌！假日要回訊、活動派女同事陪　3年已63人離職

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

快訊／黑浮集團即日起全台停業！　「廣招投資人合作」盼度難關

桃機Flying Melody公共鋼琴　邀請各方高手「炫技上傳」營造專屬藝文體驗

國營事業「土開公司」也爆霸凌案　大股東港務公司：盡速調查

謝宜容5頁聲明「收費絕不低」！律師嘆：推測這案只行政責任

【廣編】中華郵政推動公平待客精神　實踐企業社會責任

潘傑楷全壘打球「台灣人撿到了」！他曝阿弟仔爆3字：講好幾次

台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視

他神預測「中華隊大勝美國6分」　大票人看呆！炸裂喊：明天贏日本

中橫華祿溪段嚴重坍方！持續落石+雨霧阻搶修　估11／23中午搶通

獨／台鐵也爆霸凌！假日要回訊、活動派女同事陪　3年已63人離職

快訊／黑浮集團即日起全台停業！　「廣招投資人合作」盼度難關

成理大學音樂會突播「H漫」　校方急稱：是講師電腦的廣告視窗

桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍落成　張善政：提升救災量能

獨／想連任管委會委員遭打槍！　住戶喊：只想保護唯一的財產

MAMA／TXT然竣「3秒神顏」全場瘋了！　Rosé、火星人驚喜合體

桃機Flying Melody公共鋼琴　邀請各方高手「炫技上傳」營造專屬藝文體驗

提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

「雙東」最難訂餐廳主廚客座　台南晶英永續餐會8道菜色曝光

台灣第1款！滿漢大餐推「減鈉25%蔥燒牛肉麵」家樂福搶先開賣

T1 Ceo曝「不滿Zeus經紀人」　回應官網照片秒消失原因

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

「江坤宇被砸球」這一幕超不捨　球評：難得看他這反應

「來不及放進去」男友就彎了！妹子狂弄半年崩潰

中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了

台日友好！日本人跟著拍喊「Team Taiwan」畫面曝

東蛋12強照「沒中華隊」球迷反笑：進4強了

謝宜容娘家　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」

中華隊連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」

中華大學合併清大　校方將召開說明會

突登大螢幕！蔡其昌秒CUE「TAIWAN」超霸氣

職場Line溝通「別留下」5個習慣

清大證實　有意「合併中華大學」

開1080p觀察謝宜容　「1滴淚都沒」全場怒

他神預測「中華隊大勝美國6分」！大票人看呆

更多熱門

相關新聞

陳其邁爆料高雄跨年晚會「加碼邀韓星」

陳其邁爆料高雄跨年晚會「加碼邀韓星」

2025高雄跨年晚會近期陸續公布重磅卡司，今（22）日也搶先曝光250秒跨年煙火秀，歡迎市民朋友一起在夢時代廣場前共同迎接新的一年。高雄市長陳其邁也加碼爆料，「有韓星會一起過來，名字的部分容我做一點保留」，但仍打包票「來了一定不會後悔」。

飯店旗下知名港式餐廳突歇業　新買家1.28億現金入手

飯店旗下知名港式餐廳突歇業　新買家1.28億現金入手

討債反遭開槍伏擊1死1命危　蒙面4煞搭BMW逃逸畫面曝

討債反遭開槍伏擊1死1命危　蒙面4煞搭BMW逃逸畫面曝

陸90後幣圈富豪豪擲2億買根香蕉 用加密貨幣支付遭疑「洗錢」

陸90後幣圈富豪豪擲2億買根香蕉 用加密貨幣支付遭疑「洗錢」

即／貨車下橋猛撞前車　2人受困

即／貨車下橋猛撞前車　2人受困

關鍵字：

高雄遊艇富豪台中港高雄港

讀者迴響

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

中華止對美國6連敗　得分刷新高

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面