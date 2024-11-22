潘傑楷全壘打球「台灣人撿到了」！他曝阿弟仔爆3字：講好幾次

▲蛙大和全壘打球合照。（圖／蛙大授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

12強棒球賽複賽第二戰，中華隊今（22）日以8比2擊敗美國隊，拿下複賽首勝。有到現場觀賽的攝影師、文字創作者蛙大表示，潘傑楷擊出陽春砲時，他看著球往眼前筆直飛來，頓時腦中一片混亂、身體僵硬，一直到球掉到眼前都沒反應過來，眼睜睜看著球前面的阿弟仔撿走，奇妙的體驗引發熱論。

台美大戰一役打線火力全開，繳出14支安打，其中潘傑楷在5局擊出陽春砲，令人振奮。在現場觀賽的蛙大賽後就發文，「潘傑楷擊出全壘打的那一刻，我看著球筆直的往我眼前飛來。」在那短短的幾秒內，他腦中沒有閃過人生的跑馬燈，但卻一片混亂，身體也突然一陣僵硬，瞳孔放大無法思考，「這不會是全壘打吧！？」

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蛙大坦言，當時他眼睜睜地看著球越過高牆、掉到眼前，還在驚訝一切時，「一個箭步，就這樣被前面的阿弟仔撿走了…」不過，事後他有向對方借來這顆珍貴的球合影，並在留言處笑呼，「對了，他上場打擊之前，我還口中念著說，好膽直直的往我這邊打得過來吧，我準備好了，結果一棒真的過來！」

照片引發熱論，「借得到模得到都超幸運的」、「就差那麼一點，帶手套去就完美了！」「沒拿到好可惜」、「現場看好值得！好幸運的蛙大！」「蛙大見證這一顆球，真的太棒了。」貼文還引來前立委陳柏惟留言，「太爽啦，蛙大！」蛙大則是開玩笑向陳柏惟討拍，「球是飛向我的，還我。」

《ETtoday新聞雲》向蛙大確認，撿到這顆全壘打球的阿弟仔是台灣人，身上穿著一件台灣跟日本讀賣巨人交流的紀念球衣。對方一撿到球，就有大會的工作人員過來確認，並拍照做認證。

有趣的是，阿弟仔撿到球時，口中還唸著「不會吧？就這樣被我撿到這顆球！」驚訝的講了好幾次「不會吧？」蛙大還說，工作人員確認完後，大概有超過20個人過來排隊，想跟全壘打球合影，連附近的日本球迷都過來跟球拍照。

※本文獲蛙大授權引用。