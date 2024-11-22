謝宜容5頁聲明「收費絕不低」！律師嘆：推測這案只行政責任

▲謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者鄺郁庭／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署日前爆發霸凌事件，各界矛頭指向前分署長謝宜容，她連日神隱後，先是委託律師發出聲明，之後以錄影方式用影片道歉，多數人不買單，希望謝宜容獲得制裁。不過，就有律師直言，推測這個案子最後只有行政責任，因為「實務上要證明霸凌致自殺的機率實在太低了」。

律師王至德在粉專「法老王 - 王至德律師」表示，「或許我們很難證明員工輕生是因為某分署長霸凌所致，但是無法掩蓋確實有霸凌的事實。然後這封律師公開信收費應該不便宜。」也在留言處表示，實務上要證明霸凌致自殺，機率實在太低了，「我大膽推測這個案子最後只有行政責任。」

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他還提到謝宜容應該花不少錢請律師寫聲明，因為一般律師公開信了不起1、2頁，該封內容相當多，又逐點查證釐清，應該花費不少時間，收費絕對不低，「不過如果傳言是真的，分署長應該還是花得起這個律師費的…」

前立委郭正亮在網路節目「亮話天下」中提到，有人寄資料給他，說現在還有人在追謝宜容的背景，謝的家族是雲林望族，在當地經營傳產工廠，家境很好，謝的老公是高科技產業上游供應商，在台灣及海外有多家工廠，財力雄厚，而且長期跟綠營高層有往來。

郭正亮聲稱，謝宜容有背景，早年就讀台北大學社會工作系碩士，後來進入北市府當社工，當時謝的頂頭上司就是陳菊，那時候的陳菊是時任台北市長陳水扁的社會局長，「反正就是這樣的多種關係，可能是金主、家族、跟民進黨高層認識的關係」。

「後來她一路往上走，過程當中菊系的人說不認識她，這個沒有人會相信啦。」郭正亮認為，這件事情之所以被爆料出來，不排除與亂成一團的民進黨高雄市長初選有關，不然外界可能根本不知道有這種事情，「如果不是綠的自己炸開，我們會知道這麼多事嗎？」