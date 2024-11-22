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獨／台鐵也爆霸凌！假日要回訊、活動派女同事陪　3年已63人離職

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵內部也爆發霸凌爭議。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵也爆霸凌爭議，受害員工集體投訴台鐵也有「土皇帝」，人資高層霸凌員工不時貶低侮辱、頻退公文、咆嘯，要求員工下班或假日要回訊息，「假日早晨po下周天氣預報，回答收到也是必要的」，3年來63人離職，專員10人只剩2人，台鐵、交通部和人事總處對申訴互踢皮球，「員工只想好好活著」。

勞動部爆發霸凌案及員工輕生悲劇後，台鐵受霸凌員工也集體申訴，指控台鐵也有一個「土皇帝」，但人事高官誰都動不了，台鐵、交通部、人事總處三不管，互踢皮球，「總統您看見了嗎？我們也只想好好活著。」

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根據統計，台鐵公司人事室員額60人，但涉及霸凌主管任職期間，110年9月至112年12月等3年內前後離職人數高達63人，專員也從10人走到只剩2人。整體人事室缺額率也提升10倍以上，從2%暴增至27%。

▲▼台鐵爆發霸凌爭議。（圖／台鐵員工提供）

▲▼台鐵受害員工集體提出霸凌控訴。（圖／台鐵員工提供）

▲▼台鐵爆發霸凌爭議。（圖／台鐵員工提供）

根據受害台鐵員工的集體投訴書，台鐵人力資源處處長（組改前為人事主任）會故意積壓或不核可特定員工假單，覺得自己是皇帝，底下人都應該卑躬屈膝。

霸凌對象不只承辦人還包含科長，對特定人在業務上百般刁難，增加該科業務量且不補人；對公文或業務不滿意，極盡所能貶低或侮辱承辦同仁，將公文都退回，並對該科小主管施壓；會議上影射特定同仁並大聲咆嘯，藉由例會修理和羞辱不喜歡的人。

員工更控訴，特定同仁超時加班，人資處長因不喜歡該同仁，不同意申請專案加班、不支付加班費，為規避勞檢，要求同仁準時打卡下班，但同仁卻留在辦公室內繼續加班。

辦理活動要求入住飯店每次都要不一樣且要星級；要求同仁下班也要回覆訊息，未即時回應就會傳訊息給科長，科長再傳訊同仁詢問；霸凌手段除言語羞辱外，還有關係霸凌，排擠不喜歡同仁。

台鐵員工更指出，霸凌案成立後又動用關係要撤銷霸凌案調查結果，施壓同仁不得對外伸張，許多申訴檢舉案被吃案，更讓台鐵翻案，「認識很多立委藍綠通吃，底下同仁調走的調走，辭職的辭職，好幾個同仁因為他求助身心科。」

▲▼台鐵爆發霸凌爭議。（圖／台鐵員工提供）

▲台鐵員工控訴遭主管霸凌。（圖／台鐵員工提供）

此外，也有員工匿名投訴，指勞動部霸凌事件行徑，如同過去兩年遭遇，站在主任（組改後為處長）辦公室外面小心翼翼等待被傳喚，如同罰站般等一、兩個鐘頭，「面聖後如果資料未齊全或稍有錯，就被質疑說謊或造謠，這種往人格侮辱是難忘的，假日公事的Line一定要回，假日早晨他po下周天氣預報，回答收到也是要的。」

另有員工指控，處長吹毛求疵在小事上挑剔，把微小的錯誤放大扭曲，總是批評並拒絕看見承辦人員的貢獻或努力，把好的獎勵業務分給特定科，濫用權力造成其他科冷落孤立，業務分配不均。

該員工說，作為人資主管卻帶頭壓榨員工，難怪離職率那麼高，「員工報告公文如有說明不完整，就當場質疑承辦或所屬主管說謊，公文針對性批核，讓公文難以結案，承辦無所適從，苦不堪言，身心俱疲，又於公開會議上責罵所屬科長，員工處於高壓不友善環境。」

▲▼台鐵爆發霸凌爭議。（圖／台鐵員工提供）

▲台鐵員工控訴遭主管霸凌。（圖／台鐵員工提供）

還有員工控訴，她曾申請商調其他單位被回絕後，人事主任（組改為處長）就開始在每周例行室務會議中，以需要她報告業務專題為由，多次對報告內容否定及嘲笑質疑，甚至跟其他同仁說：「你聽得懂她在報告甚麼嗎？我都聽不懂耶，下回再來報告。」

就這樣一份專題報告每周一直重複一樣的問題，同仁私下替她叫屈「他們都聽得懂，為何主任聽不懂」，而她就在每回的室務會議中受此凌遲、備受煎熬。

該員工痛心指出，處長情緒管控不佳，時常在會議上飆罵科長或在Line群組羞辱主管，稍晚回復就開始發怒，緊迫盯人看誰沒回訊息，下面員工心中非常恐懼，最後她寧可放棄十幾年公務員年資，也要辭職離開。她說，小小公務員憑實力考上高考，卻因長官霸凌就此斷送前途，失去工作權和人性尊嚴。

▲▼台鐵內部爆發霸凌爭議。（圖／台鐵離職員工提供）

▲台鐵爆發霸凌爭議。（圖／台鐵離職員工提供）

對此，《東森新媒體ETtoday》兩度致電台鐵該名人資處長皆未接聽手機，截至截稿前無法取得回應。

台鐵公司則回應指出，對於職場霸凌申訴案件，台鐵公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定之「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正之調查及處理。

調查委員會委員由政風、職安、法務、工會代表及勞資爭議調解律師(外部)組成，調查及處理結果奉核定後會立即通知委員及當事人，並落實辦理調查建議。

台鐵強調，台鐵公司對職場不法侵害零容忍，將持續推動各項政策，促進員工身心健康，營造友善職場環境。

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