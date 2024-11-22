台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視

▲台鐵內部也爆發霸凌爭議。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵人資單位爆發霸凌爭議，有員工因此出現失眠、頭痛、心悸等症狀，就醫後發現已有憂鬱傾向，該員工自去年6月起提出申訴，前後向台鐵、交通部、人事總處申訴和反映超過75次，迄今仍無果，霸凌案一度成立卻又遭翻案，控訴霸凌案遭漠視。

台鐵人資處長遭指控霸凌，不具名受害員工現身受訪，指他在111年10月想調其他單位，曾經提出商調申請後，不過未被核可，處長放話覺得權益受損可依法提出救濟，因此他提出救濟，事後仍未商調成功，但之後就感覺被針對。

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該員工舉例，因為配合家人出國，提早一個多月前提出請假申請，處長卻積壓不批，後續他就被調單位，處長更在會議上公審他請假未照流程，稱請假一周前才能送假單，但出國涉及訂機票等作業，一周前送假單根本來不及。

該員工指出，之後交通部調查平調需求，他填了意願表爭取平調，處長卻未經他同意將其刪除，濫用職權，更在工作上刁難。

前後共發生包括剝奪他受訓學習機會、刪除執行職務申請、積壓假單近2個月不做批示及後續刁難、突然無故進行職務調動、私下指示承辦人存查他的調動意願書、以他提出職場霸凌為理由不同意其他同仁商調、未經他同意核發派令變更人事人員身分等事件，且是符合長期性、連續性、針對性之職場霸凌行為，最後讓他身心出現狀況並就醫。

該員工指出，人事單位也有小主管同樣面對霸凌身心出現狀況，寧可降調離開台鐵，他自己也因為霸凌最後前往就醫，一開始是因為出現頭痛、心悸、失眠、腸躁症等症狀，就醫檢查心電圖都正常，醫生研判是工作壓力造成，有憂鬱傾向。

受害員工最後決定出面檢舉霸凌案，未料已超過1年仍無果甚至遭翻案，該員工表示，他去年6月向總統府、行政院和交通部提出申訴後，卻丟回台鐵處理，去年9月處理委員會全數同意霸凌案成立，遲至11月才寄出會議紀錄，內容避重就輕。

事後涉及霸凌的處長提上訴後，處理委員會全數換員，其中更採用兩位律師當委員，以史無前例的方式，花公帑、以機關經費幫處長撰寫法律意見書，協助其脫罪，並以律師的法律意見書影響「申訴處理委員會」其他委員，導致後續職場霸凌成立被撤銷，更將他調離人事單位，隔年1月撤銷原調查，等同霸凌案不成立，事後他再提救濟，今年11月也再開第四次會議，結果尚未出爐。

▲台鐵內部爆發霸凌爭議，有員工申訴一年多未果。（圖／台鐵員工提供）

不具名員工指出，遭長期霸凌後，他前後向服務機關台鐵反映至少50次、向上級機關交通部人事處反映至少20次、人事行政總處也至少有5次，至今仍未獲公正妥善處理，他最後被迫向監察院陳情及向公務人員保障暨培訓委員會提起救濟，保訓會將該案移送監察院。

該員工表示，涉霸凌的處長過去曾任人事行政總處及交通部人事處，其同姓親戚又為現任立法委員，質疑是否因此交通部和台鐵漠視霸凌案？

該員工強調，職場霸凌不應該被漠視及容忍，尤其是身為人事主管竟然如此知法犯法、知法玩法，台鐵處理上發生諸多不公平、不公正處置，讓職場霸凌慣犯逍遙法外，台鐵應詳實處理、提出後續作為及改進做法，並對職場霸凌行為嚴厲處分。

對此，台鐵公司則回應，對於職場霸凌申訴案件，台鐵公司均依據勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定之「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場不法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正之調查及處理。

台鐵指出，調查委員會委員由政風、職安、法務、工會代表及勞資爭議調解律師(外部)組成，調查及處理結果奉核定後會立即通知委員及當事人，並落實辦理調查建議。

台鐵強調，台鐵公司對職場不法侵害零容忍，將持續推動各項政策，促進員工身心健康，營造友善職場環境。