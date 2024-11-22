快訊／賴清德再為霸凌案道歉！重申「嚴查嚴辦」：還給同仁公道

▲勞發署北分署署長謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

記者賴文萱／高雄報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，案件引發社會關注。對此，總統賴清德今（21）日出席主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，針對霸凌案再度道歉，重申會嚴查嚴辦，還給離世同仁及家屬一個公道。

賴清德表示，他要再度向日前離世的勞動部同仁表達哀悼與不捨，向家屬道歉，也向受影響的同仁表達歉意。政府對這件事的態度，第一，嚴查嚴辦，還給離世同仁及家屬一個公道，並向社會大眾交代。

▲總統賴清德出席。（資料照／記者林敬旻攝）

賴清德說、行政院已採取斷然措施進行處罰，分署長謝宜容2大過移送懲戒，蔡孟良署長1大過調離現職，全案移送法辦。而勞動部長何佩珊也已請辭獲准。

第二，政府會以此事件為戒，避免類似情況再度發生，重申中央政府以身作則，要積極檢討當前在各部會各單位的案件，迅速查辦不容不幸事件再度發生。另外，行政院應該積極檢討當前各單位反霸凌機制是否周全有沒有落實。

第三，要在台灣社會建立有尊嚴友善的工作環境，霸凌跟不法侵權是公司單位都要面對的嚴肅事情，中央政府要帶頭以身作則，地方政府也應該要進行。

賴清德強調，未來也會檢討法令，不足該修法的地方就會修法，建立完善制度，也要推動主管要有同理心，同理同仁的辛苦並且建立順暢的溝通管道與環境。若同仁有困難要有輔導解決機制，避免遭遇困難而發生不幸事情。這樣作為會推廣到台灣社會，讓公司部門職場環境邁向友善有尊嚴的方向。