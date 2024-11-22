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賴清德出訪國安局長提前維安視導　三友邦表達高度期待　

▲▼國安局長蔡明彥。（圖／翻攝蔡明彥臉書）

▲國安局長蔡明彥。（圖／翻攝吐瓦魯國官方臉書）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德預計本月30日率團訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，這也是賴上任後首次出訪。國安局今（22日）表示，局長蔡明彥近日也提前前往友邦進行先期維安視導，並與友邦元首及政要就共同關切議題交換意見。各友邦政府均高度期待賴總統到訪，並盼持續強化與台灣在各領域的合作關係。

國安局指出，馬紹爾海妮（Hilda C. Heine）總統在會談中，肯定台、馬夥伴關係穩健發展，歡迎賴總統首次海外出訪便前往南太國家，並期待與賴總統會晤交換意見。海妮總統亦表達對區域海洋安全議題之關切，蔡局長回應表示，台、馬兩國共同面臨新興安全威脅，雙方可建立制度化交流機制，推進實質合作。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）因出席「聯合國氣候變遷大會」(COP29)，指定財政部長烏卡雷（Kaleb Udui, Jr.）接見蔡局長。烏卡雷部長表示，今年帛琉總統大選期間，遭受嚴重外來網路攻擊，帛琉政府深刻體認強化網路安全的重要性。蔡局長表示台灣應處中共網攻威脅經驗豐富，願協助帛琉強化網路安全韌性。

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）也因出席COP29不在國內，由副總理倪勒索尼（Panapasi Nelesoni）接見蔡局長。倪勒索尼副總理強調，吐國日益關注國際安全情勢，尤其中共在南太地區試射彈道飛彈，已影響區域和平穩定。國安局表示，台、吐雙方同意未來將加強情資交流，以掌握區域情勢發展動向。

國安局強調，目前我國南太友邦正積極安排賴總統到訪活動，各項接待及維安準備工作已陸續到位，以期賴總統訪問行程圓滿順利。

▼國安局長蔡明彥、馬紹爾總統海妮。（圖／翻攝馬紹爾官方臉書）

▲▼國安局長蔡明彥、馬紹爾總統海妮。（圖／翻攝馬紹爾官方臉書）

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