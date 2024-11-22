幕後／賴清德出訪不排除去程過境夏威夷　返程擬在關島換回大飛機

▲總統賴清德11月30日出訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德本月30日將率團訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國等南太3友邦，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。不過，依慣例官方都不會事先公布過境地點，但依歷次的出訪經驗，賴清德本次也不會有意外，擬去程過境夏威夷，返程時由於吐瓦魯需換成較小型的商用噴射機，擬規劃在關島過境時換回大型總統專機，再前往最後一站帛琉。

有關賴清德首次出訪的過境地點，外交部政務次長田中光22日一如過往的基調表示，過境行程仍在規劃中，目前仍無法透露。他強調，會注意四大原則，包含安全、尊嚴、便利與舒適。

不過，攤開歷任總統出訪南太平洋友邦的經驗，不論是前總統陳水扁、馬英九或蔡英文，都會在出訪南太平洋友邦時，規劃過境美國檀香山或關島，不曾有過境美國本土。

舉例來說，陳水扁在2005年出訪帛琉、索羅門群島，在返程時過境關島；馬英九在2010年出訪時，去返程也都過境關島；而蔡英文在2017年時，去返程分別過境檀香山與關島。

因此，賴清德本次出訪南太平洋友邦，依照過往經驗應該不會有太大例外，不排除去程，11月30日從台灣出發，會先行抵達夏威夷過境，而且依過去經驗，也不排除參訪美國夏威夷東西中心（EWC）的可能。

所謂的美國夏威夷東西中心（East-West Center），是由美國國會於1960年通過成立的國際認可教育和研究組織，其建立該國際組織的目的是加強美國與亞太地區國家的了解和關係，同時協助推動一個穩定、和平及繁榮的亞太社群，而美國將扮演該社群自然、有價值且具領導性質的合作夥伴；換言之，賴清德再次造訪的話，也可凸顯台美關係進展相當程度的意義。

至於上一回蔡英文過境夏威夷時，曾赴夏威夷州急難管理署，參訪陸軍國民兵群指管災防中心，了解國土安全議題。如果這次賴清德也前往參訪，不排除可能攸關賴清德近年積極強化的國土防衛、全社會韌性的建構工作，他也有再更突破的機會。

賴清德在結束夏威夷過境後，就轉往友邦訪問的第一站——馬紹爾群島；另外，在返程方面，由於中途也將造訪吐瓦魯，但該國非常遙遠，加上機場設備、跑道較短僅1.5公里，所以在安全考量上，賴清德必須換乘小型飛機，不排除搭乘商用噴射機，但機型官方目前並未公布。

根據行程規劃，賴清德在吐瓦魯不會停留過夜，也不會帶著大批訪團跟記者團，不排除在完成當地的行程後，從吐瓦魯直接搭乘商用機轉往美國關島過境，可能目的是要換回大型的總統專機，再飛往最後一站友邦帛琉。

至於外界所謂賴清德本次出訪不會過境美國本土，代表美國對賴清德有疑慮的說法，外交人士表示，賴清德此行訪問太平洋三友邦，彰顯重視太平洋邦誼，硬要牽扯未過境美國本土就是遭到冷落，純屬違反基本常識的假議題。

該位人士說，馬英九2009年9、10月出訪巴拿馬、尼加拉瓜，於去程過境舊金山，回程過境檀香山；以及2014年6、7月出訪巴拿馬、薩爾瓦多，於去程過境過境檀香山，回程過境舊金山，兩次出訪均僅過境美國本土一次，難道是說美國腰斬對馬英九的待遇？

▲▼賴清德出訪南太平洋友邦行程。（圖／總統府提供）