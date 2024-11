恐怖亂流！女乘客被拋飛「頭撞天花板」　他悚憶：以為會死

▲客機在格陵蘭上空遭遇恐怖亂流。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

北歐航空(SAS)一架客機從瑞典斯德哥爾摩(Stockholm)飛往美國佛州邁阿密,卻在格陵蘭上空遭遇嚴重亂流,導致多名乘客被拋飛,甚至直接撞擊天花板,讓他們害怕地說,「還以為我們會死掉。」

根據乘客拍攝畫面,SK957航班遭遇亂流時,整個機艙的人都在尖叫,甚至飛了起來,食物及各種物品四散地上。索爾斯塔德(Sammy Solstad)被驚醒之後,趕緊拿出手機錄影,他旁邊坐著一對夫妻,丈夫「雖然繫著安全帶,但還是有點鬆脫。他妻子完全沒繫安全帶,結果她被拋到天花板,頭部先撞上了。」

索爾斯塔德見狀,趕緊呼叫空服員協助,但此時大家都自顧不暇,「所以我解開自己的安全帶,跑到機艙另一邊,幫助她起身,並且繫好安全帶,確保她的安全。」他接受CNN訪問時說,對於自己還能活著感到很幸運,「機上每個人都在祈禱降落,而不是飛越公海。」

A Scandinavian Airlines (SAS) plane bound for Miami from Stockholm made a U-turn over Greenland on November 14, after hitting some severe turbulence. pic.twitter.com/4LtnB0Uqap