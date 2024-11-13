波音727剛起飛「猛撞機場天線」　恐怖瞬間曝！輪胎破大洞急返航

▲ 貨機起飛時撞上天線。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞發生恐怖飛安事件，一架波音飛機起飛時撞上機場天線，導致底盤、輪胎等部分機體受損，機師不得不在空中盤旋放油後折返，所幸飛機安全降落，未造成傷亡，當局目前已展開調查。

Aerosucre 727-227 impacts runway equipment while taking off from Bogota El Dorado International Airport.



Flight 372 from Bogota, Colombia to Valencia in Venezuela returned safely an hour after the incident.



Photos appear to show damage to the aircraft's landing gear. pic.twitter.com/ZiwU0viLwQ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2024

綜合《每日郵報》等外媒，這架由Aerosucre貨運航空公司運營的波音727-200原定飛往西班牙瓦倫西亞，從哥國首都波哥大埃爾多拉多國際機場（BOG）起飛時，意外撞上儀器降落系統（ILS）設備。

該系統主要在夜間及惡劣天氣下協助起降，被撞後嚴重毀損。而機師在撞擊發生後仍設法提升高度，在空中盤旋逾一小時，放油減輕重量後返回原機場，於下午5時42分安全降落，未通報任何損失。

哥國民航當局稱這是起嚴重事件，已啟動調查程序。一名發言人說明，將檢視相關飛行計劃及航空公司執行細節，以釐清事發原因並制定預防措施，技術團隊也正評估ILS受損對機場運營的影響。