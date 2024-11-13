波音727剛起飛「猛撞機場天線」　恐怖瞬間曝！輪胎破大洞急返航

▲ 貨機起飛時撞上天線。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
哥倫比亞發生恐怖飛安事件，一架波音飛機起飛時撞上機場天線，導致底盤、輪胎等部分機體受損，機師不得不在空中盤旋放油後折返，所幸飛機安全降落，未造成傷亡，當局目前已展開調查。
Aerosucre 727-227 impacts runway equipment while taking off from Bogota El Dorado International Airport.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 11, 2024
Flight 372 from Bogota, Colombia to Valencia in Venezuela returned safely an hour after the incident.
Photos appear to show damage to the aircraft's landing gear. pic.twitter.com/ZiwU0viLwQ
綜合《每日郵報》等外媒，這架由Aerosucre貨運航空公司運營的波音727-200原定飛往西班牙瓦倫西亞，從哥國首都波哥大埃爾多拉多國際機場（BOG）起飛時，意外撞上儀器降落系統（ILS）設備。
該系統主要在夜間及惡劣天氣下協助起降，被撞後嚴重毀損。而機師在撞擊發生後仍設法提升高度，在空中盤旋逾一小時，放油減輕重量後返回原機場，於下午5時42分安全降落，未通報任何損失。
哥國民航當局稱這是起嚴重事件，已啟動調查程序。一名發言人說明，將檢視相關飛行計劃及航空公司執行細節，以釐清事發原因並制定預防措施，技術團隊也正評估ILS受損對機場運營的影響。
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