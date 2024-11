波音727剛起飛「猛撞機場天線」　恐怖瞬間曝！輪胎破大洞急返航

▲ 貨機起飛時撞上天線。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

哥倫比亞發生恐怖飛安事件,一架波音飛機起飛時撞上機場天線,導致底盤、輪胎等部分機體受損,機師不得不在空中盤旋放油後折返,所幸飛機安全降落,未造成傷亡,當局目前已展開調查。

Aerosucre 727-227 impacts runway equipment while taking off from Bogota El Dorado International Airport.



Flight 372 from Bogota, Colombia to Valencia in Venezuela returned safely an hour after the incident.



Photos appear to show damage to the aircraft's landing gear. pic.twitter.com/ZiwU0viLwQ