美客機遭槍擊！　正要起飛「駕駛艙下方」離譜中彈

▲西南航空在德州一座機場遭遇槍擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國西南航空(Southwest Airlines)發生驚險事故,一架客機在德州「達拉斯愛田機場」(Dallas Love Field Airport)準備起飛前,正在跑道上滑行,未料突然遭到槍擊,幸好沒有造成任何傷亡。

CNN、福斯新聞等外媒報導,西南航空「2494航班」準備前往印第安納波利斯(Indianapolis),機身右側、駕駛艙下方卻被子彈擊中,趕緊滑行返回航廈。

機場及西南航空發言人表示,乘客安全返回登機門之後,被安排搭上另一個航班。他們已經通知執法當局,客機也已經停止服務。

