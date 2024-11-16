美客機遭槍擊！　正要起飛「駕駛艙下方」離譜中彈

▲西南航空在德州一座機場遭遇槍擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國西南航空（Southwest Airlines）發生驚險事故，一架客機在德州「達拉斯愛田機場」（Dallas Love Field Airport）準備起飛前，正在跑道上滑行，未料突然遭到槍擊，幸好沒有造成任何傷亡。

CNN、福斯新聞等外媒報導，西南航空「2494航班」準備前往印第安納波利斯（Indianapolis），機身右側、駕駛艙下方卻被子彈擊中，趕緊滑行返回航廈。

機場及西南航空發言人表示，乘客安全返回登機門之後，被安排搭上另一個航班。他們已經通知執法當局，客機也已經停止服務。

Southwest Airlines Plane Struck by Bullet at Dallas Love Field Airport



Dallas, Texas — A Southwest Airlines plane was reportedly struck by a bullet while on the ground at Dallas Love Field Airport. Fortunately, no injuries have been reported, and the incident is currently under… pic.twitter.com/Dwnar0L6Ei — SLCScanner (@SLCScanner) November 16, 2024

達拉斯警察局證實，晚間10時左右接獲機場的槍擊通報，調查期間跑道暫時關閉，但現在已經重新開放。他們仍在持續釐清案情，但目前尚不清楚槍擊原因，也未鎖定任何嫌疑人。

美國聯邦航空總署（FAA）證實知悉這起事件，並稱這架波音737-800在「駕駛艙附近」遭子彈打中之後受損。

這是美國航空公司本周第2次遭遇槍擊事件，廉航精神航空（Spirit Airlines）11日指出，一架原訂飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）的航班遭遇槍擊，造成一名空服員輕傷，班機因此轉降多明尼加共和國。目前，已有多家航空公司暫停往返海地的航班。