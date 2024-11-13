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漢莎航空遇恐怖亂流！緊急攀升也躲不過　5乘客「未繫安全帶」受傷

▲▼漢莎航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲漢莎航空11日在航行中遭遇嚴重亂流，導致11人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

德國漢莎航空（Lufthansa）一架從布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）飛往法蘭克福（Frankfurt）的班機，11日在飛越大西洋時突然遭遇嚴重氣流，造成11人受傷。

《每日郵報》根據FlightRadar24數據指出，這架搭載了329名乘客與19名機組人員的航班，從阿根廷起飛後，一直在3萬3000英尺的高空持續飛行。隨後，飛機飛過大西洋上空，攀升到3萬5000英尺，試圖避開惡劣天氣。然而，飛機還是沒能躲過嚴重亂流，導致5名未繫安全帶的乘客因此受傷。

飛機的速度在不到一分鐘內，從511節瞬間降至180節，隨後再回升到517節的巡航速度，可見旅途有多驚險。當地12日上午10時53分，這架註冊為DA-BYP 的飛機終於在法蘭克福機場順利降落，受傷的5名乘客和6名機組人員立刻被送往當地醫院治療，確保所有人都能得到妥善醫療服務。

報導稱，這場亂流發生於熱帶輻合區，但只是短暫地對飛機造成影響，使得飛機在瞬間遭受了激烈的氣流波動。漢莎航空發言人向路透社證實，受傷者大多是輕傷，飛行安全並未受到威脅。

事實上，這已不是航班在飛行中首次遭遇嚴重亂流事件。今年5月，新加坡航空一架飛越緬甸上空的航班也因強烈氣流導致一名乘客心臟病爆發而死，另有30人受傷。這次事件再次提醒乘客，在長途航班中保持安全帶繫著的重要性。

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