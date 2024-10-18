　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遇亂流「乘客被拋飛」飛機餐四散！　乘客傻眼：頭上撿到飯粒

▲▼ 乘客傻眼。（圖／翻攝自Reddit）

▲加拿大航空一航班遇到亂流，飛機餐散落機艙。（圖／翻攝自Reddit）

記者王佩翊／編譯

加拿大航空一架從溫哥華飛往新加坡樟宜機場的客機在飛行途中突然遭遇嚴重亂流。由於事發突然，當時機內的食物與飲料散落各處，甚至還有數名旅客被拋到空中，宛如坐雲霄飛車，現場一片狼藉。事後更有乘客表示，在自己的頭髮上撿到掉落的飯粒。

根據新加坡8視界新聞網報導，一名當時正在飛機上的乘客在網路論壇Reddit上分享了這次搭機的恐怖經歷。他表示，這架編號AC19的航班從加拿大溫哥華飛往新加坡的途中，突然遭遇亂流，導致整架飛機像是在坐雲霄飛車一樣。

他回憶道，情況十分驚險，「所有東西都飛到空中，甚至還有幾名乘客也被拋飛。」乘客指出，當時飛機正好在用餐階段，因此有許多乘客的飛機餐隨著飛機上下晃動並「飛到空中」，隨後又散落在機艙內，場面十分混亂。

從網友分享的照片可以看到，飛機餐散落在機艙走道，甚至有醬汁噴濺到機艙的天花板，現場一片狼藉。然而幸好，根據網友觀察，現場並沒有人受傷，他也讚賞機組人員處變不驚，有效控制現場的情況。

這篇貼文很快引起其他人的關注和討論。另一名剛好搭到同一航班的網友也透露，當時就像在坐雲霄飛車一樣，數度感覺到失重，他甚至被從機艙天花板上滴下來的咖啡弄濕，之後還在自己的頭髮裡撿到飯粒。

根據美媒USA Today報導，加拿大航空發言人證實，這趟飛行時間長達16小時的航班，在起飛約3小時後遇到嚴重亂流。報導也提到，班機比預定時間晚了了26分鐘才抵達目的地，不過最終仍安全降落在新加坡樟宜國際機場，且無人受傷。

 
ET快訊
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遇亂流「乘客被拋飛」飛機餐四散！　乘客傻眼：頭上撿到飯粒

剖腹取嬰！巴西蛇蠍女誘殺閨蜜「偷走男嬰」　狂喊：我生的

金正恩：炸毀鐵公路「斬斷兩韓孽緣」　主權遭侵害將毫不猶豫動武

美74歲死刑犯「毒藥注射」找不到靜脈！連插8針失敗　處決急喊卡

日本防相出席北約會議　提及中共圍台軍演

無糖汽水超NG！　美醫親揭「4大真相」：毫無營養價值

婚禮當天「親姊故意穿純白禮服」砸場！　新娘1舉動網狂讚

死刑喊卡！他被控「虐死2歲女兒」有疑點　德州最高法院宣布暫緩

男子岸邊拍照遭巨浪捲走！　同伴拍下全程還笑出聲

哈瑪斯下任領袖是誰？5可能人選曝　「冷血出名」辛瓦親弟有望接班

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

遇亂流「乘客被拋飛」飛機餐四散！　乘客傻眼：頭上撿到飯粒

剖腹取嬰！巴西蛇蠍女誘殺閨蜜「偷走男嬰」　狂喊：我生的

金正恩：炸毀鐵公路「斬斷兩韓孽緣」　主權遭侵害將毫不猶豫動武

美74歲死刑犯「毒藥注射」找不到靜脈！連插8針失敗　處決急喊卡

日本防相出席北約會議　提及中共圍台軍演

無糖汽水超NG！　美醫親揭「4大真相」：毫無營養價值

婚禮當天「親姊故意穿純白禮服」砸場！　新娘1舉動網狂讚

死刑喊卡！他被控「虐死2歲女兒」有疑點　德州最高法院宣布暫緩

男子岸邊拍照遭巨浪捲走！　同伴拍下全程還笑出聲

哈瑪斯下任領袖是誰？5可能人選曝　「冷血出名」辛瓦親弟有望接班

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

佳世達集團打造永續供應鏈！強化韌性、擴大採購低碳材料

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

愛寵鬣蜥突生「大量蛋」　日本飼主不浪費水煮加料讚口感獨特！

快訊／偷開車撞死3人！　15歲少年「雙手上銬」走上囚車

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

國際熱門新聞

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

哈瑪斯領袖最後身影　死前朝無人機「丟木棍」

老公舉槍勸架！4房太太反手奪槍擊斃5房

罹癌女因「丈夫買的彩券」　中4千萬改變命運

器官摘到一半　病患復活動來動去

DNA證實哈瑪斯領袖死亡　拜登：美好的一天

台積電ADR瘋漲近10％　輝達盤中刷新高

DJ音樂太嗨　男童「站在音響前」突然死亡

即／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

真主黨：對以色列戰爭啟動「新升級」階段

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

偷拍2女性愛片外流　南韓球星認罪了

親姊婚禮穿純白禮服砸場！新娘1舉動網狂讚

以軍不知擊殺哈瑪斯領袖　靠「牙齒」證實身分

更多熱門

相關新聞

海灘發現恐怖海怪　專家爆真實身分

海灘發現恐怖海怪　專家爆真實身分

美國有民眾近來在南加州海灘發現一隻古怪生物，畫面中可看到，這隻死亡生物身體十分蒼白，身上被海藻纏繞著，大大的嘴巴裡面還有尖牙，模樣看起來十分恐怖，在網路上引發討論。

死刑犯「注射毒藥」找不到靜脈！連插8針急喊卡

死刑犯「注射毒藥」找不到靜脈！連插8針急喊卡

親姊婚禮穿純白禮服砸場！新娘1舉動網狂讚

親姊婚禮穿純白禮服砸場！新娘1舉動網狂讚

男子岸邊拍照遭巨浪捲走　同伴還笑出聲

男子岸邊拍照遭巨浪捲走　同伴還笑出聲

4台人在大馬表演被抓走！被關7天終獲釋

4台人在大馬表演被抓走！被關7天終獲釋

關鍵字：

加航亂流飛機餐乘客新加坡北美要聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面