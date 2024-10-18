遇亂流「乘客被拋飛」飛機餐四散！　乘客傻眼：頭上撿到飯粒

▲加拿大航空一航班遇到亂流，飛機餐散落機艙。（圖／翻攝自Reddit）



記者王佩翊／編譯

加拿大航空一架從溫哥華飛往新加坡樟宜機場的客機在飛行途中突然遭遇嚴重亂流。由於事發突然，當時機內的食物與飲料散落各處，甚至還有數名旅客被拋到空中，宛如坐雲霄飛車，現場一片狼藉。事後更有乘客表示，在自己的頭髮上撿到掉落的飯粒。

根據新加坡8視界新聞網報導，一名當時正在飛機上的乘客在網路論壇Reddit上分享了這次搭機的恐怖經歷。他表示，這架編號AC19的航班從加拿大溫哥華飛往新加坡的途中，突然遭遇亂流，導致整架飛機像是在坐雲霄飛車一樣。

他回憶道，情況十分驚險，「所有東西都飛到空中，甚至還有幾名乘客也被拋飛。」乘客指出，當時飛機正好在用餐階段，因此有許多乘客的飛機餐隨著飛機上下晃動並「飛到空中」，隨後又散落在機艙內，場面十分混亂。

從網友分享的照片可以看到，飛機餐散落在機艙走道，甚至有醬汁噴濺到機艙的天花板，現場一片狼藉。然而幸好，根據網友觀察，現場並沒有人受傷，他也讚賞機組人員處變不驚，有效控制現場的情況。

這篇貼文很快引起其他人的關注和討論。另一名剛好搭到同一航班的網友也透露，當時就像在坐雲霄飛車一樣，數度感覺到失重，他甚至被從機艙天花板上滴下來的咖啡弄濕，之後還在自己的頭髮裡撿到飯粒。

根據美媒USA Today報導，加拿大航空發言人證實，這趟飛行時間長達16小時的航班，在起飛約3小時後遇到嚴重亂流。報導也提到，班機比預定時間晚了了26分鐘才抵達目的地，不過最終仍安全降落在新加坡樟宜國際機場，且無人受傷。