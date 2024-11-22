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烏控射洲際飛彈後　俄外交部發言人記者會一半突接電話「被封口」

▲▼俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在記者會上突然接起電話。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在記者會上突然接起電話。（圖／路透）

文／中央社

基輔指控首度遭到莫斯科洲際彈道飛彈攻擊，克里姆林宮未證實此事，但俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃21日新聞簡報時反常地接起電話，對方命令她不得就此置評。

法新社報導，沙卡洛娃（Maria Zakharova）21日於例行新聞簡報期間突然接起電話，身分不詳的男姓聲音以「瑪莎」（Masha）稱呼她。那是對沙卡洛娃名字「瑪莉亞」的親暱講法。

擴音器清楚傳出對方告訴她說：「有關於西方人開始在談論尤茲馬斯（Yuzhmash）彈道飛彈襲擊的事，我們根本不要去發表評論。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尤茲馬斯是烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）的南方機械製造廠（Pivdenmash）於蘇聯時期的名稱。

沙卡洛娃答道，「收到，謝謝」，然後掛斷電話。

CNN報導，目前不清楚這起麥克風無心錄下談話的事件是刻意安排還是無心插柳，卻意外曝露這次夜襲烏克蘭的情資，看起來之前叫做尤茲馬斯的建築群正是這場襲擊的目標。

基輔表示，沒有搭載核彈頭的該枚飛彈以中部第聶伯羅巿為目標。克宮稍早不證實已經部署這種武器，但強調正盡一切可能在避免核衝突。

歐洲聯盟21日對此表示，此舉會標誌俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將戰事「明顯升級」。

歐盟外交事務及安全政策首席發言人史丹諾（Peter Stano）告訴記者：「在我們就所有事實進行評估的同時，顯然這種攻擊將會再次標誌來自普丁這一邊明顯升級。」

史丹諾同時表示，若得到證實，運用洲際彈道飛彈的作法將意味這場戰爭「出現量變與質變」。

英國政府21日則警告，若俄羅斯以洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭，那將會把這場衝突帶向另一個層次，並且表達對此「深感關切」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室發言人告訴記者：「如果是真的，顯然，俄羅斯邪惡、魯莽、升級的行徑將因此再添一例。」

與此同時，英國國防大臣希利（John Healey）21日表示，俄羅斯「數月以來」一直指望著用彈道飛彈打擊烏克蘭。不過他沒有證實基輔上述指控是否屬實。

他告訴國會國防委員會：「有些事未經證實。不過媒體21日報導俄羅斯對烏克蘭發射一種新彈道飛彈，我們知道他們早已為此準備數月。」

希利表示，烏克蘭當前形勢「嚴峻」。他說：「前線現在比2022年俄羅斯展開全面入侵初期的任何時候都更不穩定。」

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