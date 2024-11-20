拜登政府解除禁令！批准提供烏克蘭「殺傷性地雷」　阻俄軍攻勢

▲美國拜登政府解除禁令，將批准提供烏克蘭使用殺傷性地雷。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍針對烏克蘭發動「特殊軍事行動」已超過1000天。如今，俄國從北韓（朝鮮）引進精銳部隊，試圖加強對於俄烏邊境的攻勢，俄軍甚至威脅要空襲基輔。對此，美國拜登政府先是解除烏軍使用美製遠程飛彈攻擊俄國本土的限制，接著更批准烏軍使用殺傷性地雷，將開放供應反步兵地雷給烏克蘭。

根據美媒《CNN》、《華盛頓郵報》，2名美國政府關係人士透露，拜登政府趕在卸任前首次批准向烏克蘭運送殺傷性地雷，是華府就俄烏戰爭政策上的巨大轉變，而幾天前剛好拜登政府才同意烏克蘭，能夠使用美製遠程飛彈攻擊位於俄國境內的目標。

在基輔當局經過幾個月的遊說以後，美國才終於同意讓烏克蘭在東部地區使用殺傷性地雷，原因是俄軍持續在該地區以緩慢但穩定的速度擊潰烏軍防線，儘管這場艱苦的戰鬥仍讓俄軍付出血淚代價，但由於俄軍努力不懈、步步進逼，加上烏克蘭面臨人力與彈藥短缺等問題，才會導致俄軍逐漸奪取烏克蘭更多領土。

美方希望，烏軍能夠使用這些由美國所提供的殺傷性地雷，來加強對於主權領土的防禦線，但並非做為對於俄羅斯領土的進攻能力。同時，美方也尋求基輔當局的承諾，保證將盡力限制地雷對於平民所造成的風險與危害。

據悉，美國歐巴馬政府曾於2014年頒布對於殺傷性地雷的使用限制，除了韓半島（朝鮮半島）以外，任何地方皆禁止使用殺傷性地雷。2020年1月，時任美國總統川普解除該項禁令。然而，到了2022年6月，拜登政府卻限制使用殺傷性地雷，即便當時俄烏戰爭已經爆發了4個月。

美國政府關係人士透露，美國提供給烏克蘭的地雷類型將是「非持久性」，此意味著他們有一個內部機制來縮短地雷的使用壽命。基輔當局也向美方承諾，他們不會將地雷埋設在人口稠密地區。

報導指出，其實自從俄烏戰爭初期以來，俄軍就部署了殺傷性地雷與反戰車地雷，保障當俄軍進入到烏克蘭所設置的防線時，能夠減緩烏軍的反擊力道。一名烏克蘭官員透露，烏軍去年夏季發動反攻、最終宣告失敗時，俄軍所部署地雷的密度「相當瘋狂」。