瞧不起北韓部隊！烏軍嘲諷「等待送死砲灰」：他們不懂現代戰爭

▲烏軍3月15日在烏東重鎮巴赫姆特附近檢查，發射迫擊砲。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄國總統普丁針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」至今已超過1000天，今年10月更從北韓（朝鮮）引進精銳部隊1萬名兵力，協助庫斯克州作戰。對此，南韓政府不排除，未來將派遣調查團前往烏克蘭，研究北韓軍隊作戰模式。韓媒挺進前線，烏軍在採訪中透露，他們認為北韓軍只不過是人海戰術下的犧牲者。

南韓《韓聯社》透過特派員前往烏克蘭前線採訪。其中，在烏克蘭東部頓涅茨克州某情報部隊擔任中尉的丹尼斯（Denis Silver，化名）便展現出烏軍抗俄的強烈意志，表示明年1月以後即便缺乏美國川普政府與歐盟的支援，烏軍仍會奮戰到底，面對俄軍奪取領土的野心，烏軍毫無選擇餘地。

丹尼斯目前向部隊請病假。他向《韓聯社》表示，「據我所知，北韓軍被分散在俄軍的各個部隊以內。目前為止，我們並未接獲北韓兵力已經來到頓涅茨克州的相關情報，他們目前仍待在（俄國）庫斯克州，合計大概1萬人。雖然部分北韓士兵已投入戰鬥，但目前沒有聽到他們淪為俘虜的消息。」

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

丹尼斯分析，「我想強調，北韓派兵赴俄，凸顯出俄軍的一項弱點，那就是俄國如今缺乏投入攻擊任務的兵力。對於靈活運用傭兵的俄軍而言，士兵們的生命並不太重要，在作戰上強調以數量取勝的『人海戰術』，在大規模空襲後展開的偵蒐工作也是如此。」

丹尼斯認為，如今無人機被靈活運用在現代戰爭中，然而這群北韓士兵卻毫無在現代戰爭中作戰的經驗，因此最後只能淪為俄軍人海戰術下的犧牲者。

至於如今最讓烏軍感到擔憂的前線地帶，丹尼斯點出「東部頓巴斯地區的南側」。他表示，「俄軍在此處再度加強攻勢，我們必須堅守崗位，像是庫拉霍韋（Kurakhove，位於烏克蘭頓涅茨克州波克羅夫斯克區），聽說俄軍可能將在近期展開反擊。」

▲烏軍撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）

烏克蘭空軍現年54歲的教官亞歷山大（化名）表示，「無論美國是否援助我們，我們必須全力奮戰，因為我們毫無選擇。即便我軍因為戰爭邁入長期化而處於疲憊狀態，但只要擁有充分的武器支援，就能夠繼續奮戰。」

現年49歲的前烏軍戰鬥兵謝爾蓋（化名）於去年退伍，他接受《韓聯社》視訊專訪時表示，「因為俄羅斯不會尊重對方的領土主權和人權，因此簽和平協議是不可行的，（俄國）一定會在不久後的將來毀約。」