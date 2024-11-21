　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瞧不起北韓部隊！烏軍嘲諷「等待送死砲灰」：他們不懂現代戰爭

▲▼烏克蘭軍人，烏軍2024年3月15日在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近檢查並發射迫擊砲。（圖／路透）

▲烏軍3月15日在烏東重鎮巴赫姆特附近檢查，發射迫擊砲。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄國總統普丁針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」至今已超過1000天，今年10月更從北韓（朝鮮）引進精銳部隊1萬名兵力，協助庫斯克州作戰。對此，南韓政府不排除，未來將派遣調查團前往烏克蘭，研究北韓軍隊作戰模式。韓媒挺進前線，烏軍在採訪中透露，他們認為北韓軍只不過是人海戰術下的犧牲者。

南韓《韓聯社》透過特派員前往烏克蘭前線採訪。其中，在烏克蘭東部頓涅茨克州某情報部隊擔任中尉的丹尼斯（Denis Silver，化名）便展現出烏軍抗俄的強烈意志，表示明年1月以後即便缺乏美國川普政府與歐盟的支援，烏軍仍會奮戰到底，面對俄軍奪取領土的野心，烏軍毫無選擇餘地。

丹尼斯目前向部隊請病假。他向《韓聯社》表示，「據我所知，北韓軍被分散在俄軍的各個部隊以內。目前為止，我們並未接獲北韓兵力已經來到頓涅茨克州的相關情報，他們目前仍待在（俄國）庫斯克州，合計大概1萬人。雖然部分北韓士兵已投入戰鬥，但目前沒有聽到他們淪為俘虜的消息。」

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

丹尼斯分析，「我想強調，北韓派兵赴俄，凸顯出俄軍的一項弱點，那就是俄國如今缺乏投入攻擊任務的兵力。對於靈活運用傭兵的俄軍而言，士兵們的生命並不太重要，在作戰上強調以數量取勝的『人海戰術』，在大規模空襲後展開的偵蒐工作也是如此。」

丹尼斯認為，如今無人機被靈活運用在現代戰爭中，然而這群北韓士兵卻毫無在現代戰爭中作戰的經驗，因此最後只能淪為俄軍人海戰術下的犧牲者。

至於如今最讓烏軍感到擔憂的前線地帶，丹尼斯點出「東部頓巴斯地區的南側」。他表示，「俄軍在此處再度加強攻勢，我們必須堅守崗位，像是庫拉霍韋（Kurakhove，位於烏克蘭頓涅茨克州波克羅夫斯克區），聽說俄軍可能將在近期展開反擊。」

▲▼ 烏軍撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）

▲烏軍撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）

烏克蘭空軍現年54歲的教官亞歷山大（化名）表示，「無論美國是否援助我們，我們必須全力奮戰，因為我們毫無選擇。即便我軍因為戰爭邁入長期化而處於疲憊狀態，但只要擁有充分的武器支援，就能夠繼續奮戰。」

現年49歲的前烏軍戰鬥兵謝爾蓋（化名）於去年退伍，他接受《韓聯社》視訊專訪時表示，「因為俄羅斯不會尊重對方的領土主權和人權，因此簽和平協議是不可行的，（俄國）一定會在不久後的將來毀約。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃恩賜飆K、林家正帥氣牽制！　中華隊7局0比2委內瑞拉
快訊／震撼彈！　男籃國手違反道德條款遭釋出
台灣味飄進東京巨蛋！從茄子蛋到阿爆　台式應援全場嗨翻
獨／撞毀忠孝橋　新北市府求償2286萬
快訊／新北檢出手！　謝宜容遭列被告調查
「台灣人把東京巨蛋喊成主場！」　網感動：超級大聲
快訊／陳傑憲掃單場第3安　中華隊遭雙殺斷攻勢
啦啦隊女神自費衝東蛋應援！　峮峮感動：大家都全力相挺
快訊／5億高中生案開庭火爆！　夏男扯下女子口罩
快訊／黃子鵬退場　王志煊接手登板
火燙！陳傑憲連5戰敲安　追平隊史紀錄
快訊／中華隊滿壘「大中計」　委內瑞拉守住霸氣拉弓
快訊／中華隊攻佔滿壘　委內瑞拉再換投

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

橫屍首都街頭！海地幫派動亂一周逾150死　聯合國警告

氰化物下毒「連續誘殺14人」！　泰國蛇蠍女被判死刑

遊韓注意！南韓鐵道工會「要求加薪」：從12月起無限期罷工

中國籍少年「靖國神社亂塗鴉」！犯後潛逃香港　日警取得逮捕令

上網「覺得A片場景好眼熟」 　女驚嚇發現狗保母「在她家拍片」

「1根香蕉」1.7億成交！膠帶貼牆秒變藝術品　買家：我要吃掉

診所裸體閒晃、在病人面前「伸展」　醫師辯：我是自然主義者

訂購披薩給錯口味　暴怒夫妻把店員開膛剖腹「小腸露出」爆血

自稱「賓拉登」要重啟美國政府　佛州男企圖炸毀紐約證交所被捕

瞧不起北韓部隊！烏軍嘲諷「等待送死砲灰」：他們不懂現代戰爭

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

橫屍首都街頭！海地幫派動亂一周逾150死　聯合國警告

氰化物下毒「連續誘殺14人」！　泰國蛇蠍女被判死刑

遊韓注意！南韓鐵道工會「要求加薪」：從12月起無限期罷工

中國籍少年「靖國神社亂塗鴉」！犯後潛逃香港　日警取得逮捕令

上網「覺得A片場景好眼熟」 　女驚嚇發現狗保母「在她家拍片」

「1根香蕉」1.7億成交！膠帶貼牆秒變藝術品　買家：我要吃掉

診所裸體閒晃、在病人面前「伸展」　醫師辯：我是自然主義者

訂購披薩給錯口味　暴怒夫妻把店員開膛剖腹「小腸露出」爆血

自稱「賓拉登」要重啟美國政府　佛州男企圖炸毀紐約證交所被捕

瞧不起北韓部隊！烏軍嘲諷「等待送死砲灰」：他們不懂現代戰爭

35週年院慶亮點！八里療養院職能治療闖關　助病友抒壓找回自信

檢察界「退案王」招扯劣行曝！遭罰俸6月損失百萬　上訴再被打臉

三重「3屍滅門凶宅」登網招租　租金大砍逾5成

調查局也有霸凌案！　徐巧芯爆林維成酒醉罵幹部「還有望升處長」

中華隊5局上「滿壘大中計」他喊螢幕破了！網戰翻：一日球迷好了啦

小S沒收到《獵人》卡牌走心了！　怒嗆蔡康永不是動漫迷：跩的二五八萬

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

12強預賽完美壓制中華隊　才木浩人明先發對委內瑞拉

衝勞動部喊要真相　王婉諭嗆「勞動布」無能：何佩珊、許傳盛也要查

台灣味飄進東京巨蛋！從茄子蛋到阿爆　台式應援嗨翻全場

國際熱門新聞

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

美記者大讚陳傑憲　展現MLB天賦

8歲妹放學遭性侵砍死　斷氣前親口說出兇手

雅加達不再是首都　3天災人禍迫遷都

北韓60學生「撿神秘USB」下場慘了！少女崩潰痛哭

女老師大玩「校園SOD」！誘姦男學生只關1年

長程飛彈攻俄：拜登要引爆核戰？

韓媒：要追趕的是台灣　而非日本

3.5萬年劍齒虎幼崽　肉球完美保存

彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

輝達財報前夕美股漲跌互見　台積電ADR跌0.69％

中國女童「倚靠玻璃護欄」墜4F亡

更多熱門

相關新聞

陸駐烏克蘭大使無預警換人　曾負責國際軍控事務

陸駐烏克蘭大使無預警換人　曾負責國際軍控事務

俄烏戰事正酣，大陸此時突然宣布新任駐烏克蘭大使馬升琨已抵達烏克蘭履新，但尚未公布此前駐烏大使范先榮的去向。值得注意的是，馬升琨曾擔任大陸外交部軍控司副司長，主要負責調研國際軍控、裁軍，以及有關國際條約和協定的談判等。

北韓60學生「撿神秘USB」下場慘了！少女崩潰痛哭

北韓60學生「撿神秘USB」下場慘了！少女崩潰痛哭

彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

長程飛彈攻俄：拜登要引爆核戰？

長程飛彈攻俄：拜登要引爆核戰？

解禁！美拜登批准提供烏克蘭「殺傷性地雷」

解禁！美拜登批准提供烏克蘭「殺傷性地雷」

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭烏克蘭前線北韓北韓士兵砲灰

讀者迴響

熱門新聞

張奕東蛋首登場！台灣6局0比2委內瑞拉

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面