彭博：烏克蘭首度對俄境內發射英國「暴風影」飛彈

▲俄羅斯證實，烏克蘭首次對俄境內使用「暴風影」飛彈（Storm Shadow）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

繼發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻擊俄羅斯境內後，烏克蘭20日再發射多枚英國製「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，攻擊俄羅斯境內目標。俄羅斯戰地記者在Telegram頻道廣泛報導了此次攻擊，並獲得匿名官員的證實；烏克蘭總參謀部發言人則表示「沒有相關信息」。

俄羅斯方面表示，使用西方武器攻擊俄羅斯境內距離邊境較遠的地區，將構成衝突的重大升級。然而，烏克蘭方面則強調，打擊俄羅斯後方的軍事基地是防禦所需，以削弱俄軍對其入侵的支持能力。目前，俄烏戰爭已進入第1000天。

俄羅斯戰地記者描述，攻擊目標為俄羅斯鄰近烏克蘭東北部的庫爾斯克地區（Kursk）。社群媒體上流傳的影片顯示，至少聽到14次巨大爆炸聲，許多爆炸前伴隨尖銳的飛彈來襲聲。

親俄Telegram頻道「Two Majors」報導，烏克蘭向庫爾斯克地區發射了多達12枚「暴風影」飛彈，並展示了飛彈殘骸照片，清晰可見「Storm Shadow」字樣。該飛彈射程超過250公里，此前英國曾授權烏克蘭在其境內使用此武器，但很顯然，這次攻擊代表英國已進一步授權烏在俄國境內使用。

對於此事，英國首相史塔默（Keir Starmer）發言人拒絕評論。