陸駐烏克蘭大使無預警換人　曾負責國際軍控事務

▲大陸新任駐烏克蘭大使馬升琨。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

記者陳冠宇／綜合報導

俄烏戰事正酣，大陸此時突然宣布新任駐烏克蘭大使馬升琨已抵達烏克蘭履新，但尚未公布此前駐烏大使范先榮的去向。值得注意的是，馬升琨曾擔任大陸外交部軍控司副司長，主要負責調研國際軍控、裁軍，以及有關國際條約和協定的談判等。

大陸駐烏克蘭大使館微信公眾號今（21）日發布，大陸新任駐烏克蘭特命全權大使馬升琨20日乘車抵達烏克蘭履新，並發表書面講話。他表示，中烏建交30多年來，兩國政治互信不斷增強，務實合作成果豐碩，人文交流積極活躍。中國和烏克蘭是傳統友好夥伴。烏克蘭有句諺語：「樹因根深而茂，人因友助而強」，「我對兩國關係深化發展的前景充滿信心」。

馬升琨還說，作為新任駐烏克蘭大使，他深知自己承載著兩國政府和人民的期待，肩負著推動中烏關係發展的重任，責任重大，使命光榮。他將堅持不懈做中烏友誼的維護者、中烏交流的促進者、中烏合作的推動者。他期待與烏方政府及各界人士廣泛接觸、坦誠交流、增信釋疑、共商合作。

▲馬升琨20日抵達烏克蘭履新。（圖／翻攝自大陸駐烏克蘭大使館微信公眾號）

濰坊學院外國語學院網站顯示，馬升琨1991年畢業於昌濰師專英語系，是外國語學院1989級校友，山東青州人。他曾先後在大陸外交部的國際司、常駐日內瓦代表團、軍控司、常駐維也納代表團、軍控司工作，歷任副處長、處長、駐外參贊等職。

履新駐烏大使之前，馬升琨擔任大陸外交部軍控司副司長。據介紹，該司主要職責為：調研國際軍控、裁軍、防擴散、出口管制以及全球和地區安全等問題，組織擬訂相關政策，會同有關部門研究處理相關事務；組織有關國際條約和協定的談判；協同有關部門履行有關國際條約和協定；指導駐外外交機構有關業務。

馬升琨的履新，代表此前擔任大陸駐烏克蘭大使的范先榮已離任。范先榮出生於1963年3月，重慶人，曾任大陸駐俄羅斯聯邦大使館公使等職，2020年2月起擔任大陸駐烏大使一職。

