謝宜容「向上管理」送3萬愛馬仕絲巾？他還原：罪該萬死但不可栽贓

▲勞動部前分署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者閔文昱／綜合報導

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，事後有媒體報導，謝宜容喜歡「向上管理」，甚至還曾在前勞動部長許銘春的離別歡送會上，贈送一條價值兩、三萬的愛馬仕絲巾。對此，名嘴黃益中還原真相，並強調「謝宜容罪該萬死，但不代表可以栽贓給她。」

有媒體報導，在今年5月的許銘春離別歡送會上，謝宜容當眾送出一條價值兩、三萬的愛馬仕絲巾，甚至還稱「誰送的比我好？」而這條絲巾就放在離別會正中間，導致其他部門主管陷入壓力，並將歡送會搞成送禮大賽。

▲謝宜容(左)、前勞動部部長許銘春(右)。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

針對此說法，黃益中21日深夜發文表示，他經過多方查證，還原出3點真相。首先，這條愛馬仕絲巾單價為新台幣8800元，且是勞動部秘書處單位合送，出資者超過30人，包括跨司處、跨機關及退休人員，均具名於贈送卡片上，也有發票為證。

黃益中指出，其次是雖然各單位都有準備禮物，送麥克風的就不只一個，只是禮物都擺在桌上，愛馬仕禮盒最顯眼，參加歡送會的同仁進門就會看到這個禮盒；最後，謝宜容是北分署長，這個愛馬仕不是她所屬單位所贈送，致贈者也不是她，講出「誰的禮物比我好」這句話更不可能是她，而是秘書處的致贈者長官。黃益中強調，聽到這句話的現場人證很多，「大家印象深刻」。

黃益中質疑，現在勞動部裡顯然有人去跟媒體爆假料，要把這條愛馬仕嫁禍給謝宜容，「目的何在？我就問，如果送愛馬仕是為了感謝許銘春部長，那何必躲躲藏藏，偷偷去洗這個風向？」