謝宜容找勞工專業律師　王浩宇預測走向：安穩幹到退休領終身俸

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部勞發署北分署同仁霸凌輕生案持續延燒，涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職。事後，謝宜容找律師發出道歉聲明，並將重點放在勞動部的調查報告。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇分析，謝宜容最終會低調回去公家單位，安穩地退休後拿到終身俸。

王浩宇21日表示，謝宜容找了勞工專業的律師，事件過後勢必會打復職的行政訴訟。

他分析，勞動部目前給的停職原因，並沒有符合公務員可以兩大過免職的任何一個項目，也就是程序並不完備，「暫時止血是可以，但公務員工作保障標準很高」。

▲謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）



王浩宇預測，「之後當大家都忘記這件事，這位長官就會低調的、悄悄的回到公家機關，這段時間不用上班的薪水補領回來，繼續安穩地幹到退休、領終身俸」，「謝謝勞動部，你們真棒。」

據悉，勞動部20日晚間召開考績會，耗時約3小時，最終決議確認涉霸凌的分署長謝宜容記2大過免職，勞動力發展署長蔡孟良記1大過。

台北市議員游淑慧21日表示，勞動部的行政調查報告給了謝宜容一個後門，因為官方的調查報告不認為謝與吳的輕生有關連，只建議調職，最終卻免職，「現在，謝宜容也拿著勞動部之前這份調查報告來說嘴，甚至即便卓懲處她，她未來也能以此申請救濟。所以，如果卓榮泰院長也無法接受這份行政調查報告，應該要宣布究責這份調查報告的調查過程，並且下令重組調查小組重新展開行政調查。」

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