謝宜容2月曾遭約談　新北市議員證實「陳情案轉給王安邦」

圖文／鏡週刊

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案延燒逾半個月，輿論追究霸凌情況長期未改善的責任歸屬，勞動部前部長許銘春、勞動部前次長王安邦成為焦點。新北市議員李宇翔今（21日）受訪證實，今年2月他曾將有關涉霸凌的北分署長謝宜容陳情案轉給王安邦，才會有王安邦2月20日約談謝宜容一事；他也釐清外界關於「王安邦透過顏蔚慈放消息給他」的影射，強調是他先接到陳情案、拜託王安邦協助處理。

不過，一名曾在中央行政機關任職的一名黨內人士指出，許銘春固然該為重用勞發署長蔡孟良、讓蔡孟良縱容謝宜容負責，但王安邦也非完全沒有責任，因為王安邦當時雖未直接督導勞發署，但他負責督導部內政風、人事單位，一但有檢舉、陳情案，不管是霸凌、濫用公款等，王仍應該要積極處理。

▼李宇翔今年2月接獲的有關謝宜容的陳情信函。（翻攝李宇翔臉書）

李宇翔接受本刊訪問證實，今年2月他接到陳情，陳情書裡列舉謝宜容濫用公家資源架植物燈種自己的植栽、言語霸凌同事、濫發高額宣導禮品等6大點。他將陳情案轉交給時任勞動部次長的王安邦，雖然勞發署非王安邦業管，但王也很有誠意願接下陳情、約談謝宜容；事後王告訴他，已有約談謝宜容、謝當場落淚並承諾改善，他也透過關係詢問北分署同仁，也了解狀況似乎有改善，當時的陳情案才處理告一段落。

▲李宇翔年初接獲有關謝宜容的陳情信函，轉請王安邦處理。（翻攝李宇翔臉書）

對於有臉書粉專影射李宇翔近來的爆料資料，都是王安邦藉由其妻、新北市議員顏蔚慈提供給李宇翔，是王安邦要「借刀殺人」；李宇翔強調，自己曾是勞發署的替代役，在該單位待了1年又8天，本來在那裡就有很多熟人；是他先接到陳情、將資料提供給王安邦，請王安邦協助了解，怎麼會變成王安邦給他資料？

知情人士進一步指出，當時王安邦約談謝，對於陳情信指控謝宜容濫發高額禮品、送禮名單重複，謝當時回答：「是部長要買來送的人」，讓王安邦很難追究。

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