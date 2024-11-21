勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護

▲謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓員工，疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容。對此，吳男的母親出面哭訴，每天都會跟兒子一起吃飯，但案發當天卻等不到，希望政府不要官官相護，還兒子一個清白。

回顧此案，吳姓男子3日失聯，4日被同事發現在分署辦公室內輕生。事後，許多同事看到吳男的遺體被放到輪椅上，在沒有蓋白布的情況進入貨梯，搭救護車離開，進而讓不少人無法忍受而爆料，這才讓事件曝光。

事後，謝宜容向下屬溝通的錄音檔流出，稱在醫院的往生室有通靈者跟吳男溝通，「他非常非常的平和、安詳，謝謝北分署給他很多的愛」、「死者希望我們大家能夠好好生活，好好工作，死者會記住我們每個人給他的美好這件事情」等。

據《壹電視》報導，吳男的母親在鏡頭前痛哭，腿軟倒下難以站起。她邊哭邊說，家中有5個孩子，死者排行老二，從小就非常懂事，平常總是笑咪咪的，「太過分了，我可憐的孩子」。

吳母用力敲地板，用力吼聲說「我從小都沒曾給他們打過」，沒想到心愛的兒子竟在職場遭霸凌，最終走上絕路。案發當晚，她想平常一樣等待兒子回家吃飯，直到隔天才收到悲報，讓她到現在都吃不下飯了，現在只希望政府不要官官相護，還她兒子一個清白。

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