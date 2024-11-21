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快訊／輕生公務員家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部勞發署北分署傳出職場霸凌，疑似導致39歲吳姓公務員輕生，引發外界關注。（圖／記者廖婕妤攝）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動部勞發署北分署傳出職場霸凌，疑似導致39歲吳姓公務員4日在辦公室輕生，怎料勞動部調查報告認定北分署長謝宜容「目的良善」，並將吳男離世原因歸咎於工作量過大等因素。死者母親21日悲痛哭喊，她從來捨不得打孩子，政府怎麼能這樣做？現在兒子犧牲，只求政府不要官官相護，還給兒子一個清白，「不要讓我們被冤枉。」

根據《壹電視》報導，吳媽媽受訪時情緒潰堤，哭坐捶地，不解地問「（霸凌行為）太過分了，政府怎麼會這樣做？我叫他不要做了，我們家又不是沒飯吃，給人家這樣虐待。」

她透露，家中有5個孩子，吳男排行老二，從小待人處事都很善良，一直是笑咪咪的，她從來捨不得打罵，每天都要等兒子回家吃晚餐，怎料事發那天再也沒等到兒子回來。

吳媽媽說，她曾叫兒子不要做了，家裡又不是沒飯吃，結果政府這樣虐待，現在兒子已經犧牲了，跟政府沒什麼好說的了，只求政府不要官官相護，還給兒子一個清白。

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