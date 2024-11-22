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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德首次出訪選擇南太平洋3友邦　有3大背景考量

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。據外交人士表示，本次出訪有三大思考方向，分別是「太平洋友邦元首力邀回訪」、「太平洋戰略與民主盟友」，以及「共同面臨島嶼國家氣候變遷的難題」。

在賴清德本次出訪方面，外交人士透露，有三大思考方向，第一，是太平洋友邦元首力邀回訪。該人士說，雖然賴清德擔任副總統期間，曾於2022年11月「帛旅專案」，率團訪問帛琉，推廣帛琉觀光，然距離上次元首外交赴太平洋友邦已經是五年之久。

外交人士表示，前總統蔡英文在2019年3月「海洋民主之旅」，曾率團赴訪帛琉、馬紹爾群島及諾魯等國，另於2017年10月「永續南島、攜手共好」太平洋友邦之旅，率團赴訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島等國，而上次元首拜訪吐瓦魯已是七年前。

因此，外交人士說，三友邦元首在賴清德就職及國慶時都當面熱情邀請，所以在出訪安排上，優先回訪太平洋友邦。

第二是太平洋戰略與民主盟友，外交人士說，太平洋地緣政治的重要性，美國總統拜登（Joe Biden）2023年九月在白宮接待18個太平洋島國的領導人，一年內第二次舉行美國-太平洋島國峰會，布局太平洋島鏈地緣政治影響力可見一斑。

外交人士說，台灣位於第一島鏈，長年面對中國威脅，如何與太平洋島鏈國家深化合作至關重要，而一如台灣受中國灰色地帶侵擾、認知作戰滲透等行徑愈發頻繁，我國太平洋友邦亦深受其害。

外交人士指出，帛琉位於第二島鏈，因地緣關係，與美、日、澳等周邊民主陣營國家關係密切，在美中競逐下其地位益發關鍵；二來，台帛邦誼深厚穩健，今年適逢建交25週年，且連任成功的帛琉總統惠恕仁挺台立場鮮明，不僅堅定在國際上為台發聲，甚至多次公開批評中國的威權主義等行徑。

至於馬紹爾、吐瓦魯兩友邦，外交人士表示，二個國家長年為台灣在各種國際場合發聲，為台灣爭取參與國際空間不遺餘力，如馬紹爾總統海妮（Hilda Heine）日前在聯合國總辯論上公開表示，「只有台灣民主政府才能代表2300萬人民」，強掉聯大第2758號決議不應排除台灣有意義參與聯合國體系；吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）也多次在國際場域為台灣仗義執言，如世界衛生大會、聯合國大會，都堅定支持台灣。

第三則是共同面臨島嶼國家氣候變遷的難題，外交人士說，賴清德就職滿月在總統府成立三大委員會，將當前全球關注的氣候變遷、健康促進、社會韌性議題擬定國家戰略，以委員會作為平台，與國際社會展開更緊密的合作交流。

外交人士表示，太平洋三友邦在氣候變遷、健康促進、公共衛生等議題長年緊密互惠合作，正是在相關議題上，與台灣最為緊密合作的國家。賴清德此次出訪，是以具體行動展邦誼深化與攜手合作，呼應南島共榮精神。

在衛生醫療方面，外交人士表示，台灣與馬紹爾雙邊醫療合作行之有年，台灣在2008年與馬紹爾簽署合作備忘錄，於馬久羅醫院設立「台灣衛生中心」，多年來協助馬紹爾培訓醫學專才，我國雙和醫院也長年於當地派駐護理師，輸出我國成功經驗，協助提升馬國醫療、公衛、營養等。

在氣候變遷方面，外交人士說，吐瓦魯近年飽受極端氣候導致海平面上升影響，不只澳洲、紐西蘭及聯合國「綠色氣候基金」等，協助吐國抵禦氣候變遷，台灣也參與「海岸調適計畫」，持續與民主國家夥伴攜手合作，協助小島國強化韌性、調適衝擊。今年八月，我國與美、澳、日等國家，才剛於吐瓦魯合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動，一來聚焦如何應對氣候變遷，二來深化邦誼，更藉此與周邊民主陣營國家經驗交流、緊密合作。

外交人士也提到，值得注意的是，中國發表「國際零碳島嶼合作倡議」，在「南南合作計畫」框架下向世界島國遞出邀請，宣示強化對抗氣候變遷合作的計畫，近年積極協助島嶼國家應對氣候變遷的努力。而台灣在太平洋地區三友邦帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯，在COP29的會場上大力為台灣發聲，台灣也與友邦通力合作舉行場邊會議，展現淨零碳排的貢獻。

總體而言，外交人士說，賴清德首次出訪選擇太平洋三友邦，正是從地緣政治視角出發，在太平洋島鏈國家共同面對威權主義擴張威脅之際，透過元首外交，與友邦國家共同打造太平洋戰略佈局，共撐「民主保護傘」。

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