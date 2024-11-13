高麗菜「超種紫燈」亮起！　農業部長喊話：若崩盤絕不補助

▲農業部長陳駿季表示，高麗菜已發布超種警訊，農業部不會啟動補助。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部近日不斷預警，國內高麗菜種植已呈現「超種」的紫色燈號，10月下旬雖有減量，但仍是紅色警戒燈號，明年1月底恐量多崩盤。農業部長陳駿季今喊話，因農業部已發出「超種」警訊，如果農民還是大肆搶種，造成產量爆量、價格崩盤，農業部絕對不會啟動耕鋤補助，呼籲農民審慎評估種植風險。

今邀請農業部部長就「我國動物保護政策執行概況及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告並備質詢。立委賴瑞隆質詢指出，近期高麗菜產量已經出現超種情況，擔心農民搶種會造成血本無歸，也有農民可能在等政府耕鋤補助，一旦價格崩盤，每公頃還可以收到7萬元補助。

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陳駿季表示，農業部正嚴密監控高麗菜種植情況，每10天也公布高麗菜供苗狀況，的確有部分農民搶種是為了等農業部耕鋤補助，他當場喊話，農糧署日前已經發布高麗菜超種紫色燈號，已經提醒農民，因此，未來若高麗菜爆量、價格崩盤，農業部會隨市場機制，絕對不會啟動耕鋤機制，提醒農民不要搶種，應評估種植風險。

根據農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」最新資訊，10月中旬高麗菜出苗量一度呈現超種的紫色燈號，10月下旬雖有減量，但也是呈現紅色警戒燈號。